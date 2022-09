Desde el sábado se disputa en el Estadio Malvinas Argentinas de Buenos Aires, en la zona de La Paternal, una nueva edición de la Conmebol Libertadores de Futsal, donde doce equipos buscan quedarse con el título que el año pasado San Lorenzo de Almagro conquistó en nuestro país en la ciudad de Florida. Peñarol, representante uruguayo, superó no sin dificultad, el grupo más exigente de la competencia, donde había quedado alineado junto a Cascavel de Brasil, Panta Walon de Perú y Boca juniors de Argentina. Los aurinegros realizaron una apuesta fuerte para la competencia. Con la base de la selección como plantel, que viene despegado en la tabla de la liga local, sumó también a jugadores extranjeros para elevar el nivel.

Los brasileños Bello y Xapa, el venezolano Wilmer Cabarcas y el argentino Emmanuel Alarcón como arquero suplente, quien ya se unió para el segundo semestre del torneo en Uruguay. El primer paso del conjunto dirigido por Ignacio Cabral en el torneo fue fundamental, ya que se impuso 3-2 ante el campeón incaico. Los peruanos que vienen creciendo a pasos agigantados en la disciplina y figurando en buena posiciones en las últimas Libertadores, también se reforzaron con un par de venezolanos de selección. Peñarol selló el triunfo 3-2 en ese debut y la confianza para ir por más. El domingo el desafío fue mayor. La segunda fecha el paranaense Cascavel, gran candidato a quedarse con el certamen, midió fuerzas con el conjunto aurinegro en un choque donde los uruguayos perfectamente pudieron llevarse algo. Derrota 2-1 pero quizás mejores sensaciones futbolísticas que en el primer partido.

Los resultados y el andar de esta fase de grupos determinaron que el choque de este lunes a última hora ante Boca Juniors, fuera determinante. El xeneize debía ganar y aferrarse al criterio de los partidos entre sí por sobre el de la diferencia de goles -una reglamentación algo particular de Conmebol para el futsal- para obtener su pasaje a cuartos. De ese modo, Peñarol podría terminar segundo, tercero o cuarto y eliminado, según lo que sucediera ante el fuerte equipo argentino. El encuentro se plantó como lo que significaba, una final. A todo o nada, con enorme intensidad y una paridad reinante durante buena parte del juego. El condimento extra de las tribunas alentando, ya que cerca de cincuenta hinchas aurinegros se arrimaron hasta el escenario de Argentinos Juniors, y los ojos de todos los equipos para definir qué ocho clubes clasificaban a la siguiente fase. Boca puso el primero cerca del final de la etapa inicial, a través de un saque de esquina directo en donde el arquero Fernández falló y la pelota se metió en el arco tras rebotar en su pierna. El empate del carbonero llegó en el arranque del complemento a través de Brandon Díaz, cerrando una maniobra individual de Richard Catardo. Más allá de las variadas situaciones de gol y el riesgo que tomó Boca de jugar cinco minutos con golero adelantado, las cosas se mantuvieron igual hasta el término del cotejo, propiciando la clasificación de Peñarol como segundo del grupo B detrás de Cascavel.

“Nosotros sabíamos que el empate nos servía pero no podíamos jugarnos a eso. En este deporte no te podés confiar porque en el último minuto te hacen un gol y quedás afuera. Así que todo el tiempo lo fuimos a buscar, ellos también, y creo que salió un lindo partido”, aseguró Catardo tras la obtención del pasaje a cuartos. El popular Mascota, de enorme partido, sostuvo además: “Nosotros venimos de menos a más. Esta clase de torneos te hace jugar con los mejores. Sabíamos que si hacíamos las cosas bien íbamos a clasificar y lo logramos”. Ahora Peñarol enfrentará el miércoles a otro equipo argentino, el Barracas Central, que avanzó como segundo de la serie C. Un cruce que el carbonero mira con buenos ojos y que podría depositar por primera vez a un equipo uruguayo en semifinales desde que la Libertadores de futsal se juega con este formato.