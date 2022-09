Desde la Comisión Disciplinaria de la AUF se evaluaron las sanciones para Peñarol y Nacional por los disturbios ocurridos en el clásico disputado el 4 de setiembre en el Gran Parque Central, y se determinó que los dos conjuntos deben jugar sin público dos partidos del Torneo Clausura.

Según explicó el presidente de Nacional, José Fuentes, este miércoles en entrevista con la radio Sport 890, de los delegados que integran la Comisión Disciplinaria, los que votaron a favor de que tricolores y aurinegros sean sancionados con dos partidos sin público fueron Defensor Sporting, Wanderers y River Plate (su voto vale doble por ser el presidente de la Comisión), mientras que Nacional, Peñarol y Rampla Juniors no aprobarían la sanción, a la vez que el miembro de la Mutual no vota por no tener el certificado de idoneidad.

El conjunto tricolor no tendrá público local en los encuentros con Cerro Largo y Defensor Sporting, y los mirasoles ante Cerrito y Montevideo City Torque. El ingreso de socios visitantes estará permitido.

Los motivos

Nacional es castigado por engrasar los tejidos y los paravalanchas de las tribunas destinadas a la parcialidad del aurinegro -lo que se hizo la noche previa al encuentro-, por devolver proyectiles, por tirar maíz a Kevin Dawson y por permitir el pasaje de un grupo de hinchas de la tribuna Abdón Porte a la Atilio García.

Por su parte, Peñarol recibirá la pena por el ingreso de la gallina inflable, por los daños materiales en las tribunas, los proyectiles que fueron lanzados, el uso de bengalas y el ingreso de una bandera aludiendo a un asesinato.

En desacuerdo

José Fuentes, el presidente de Nacional, se manifestó disconforme con la medida, alegando que no hay ninguna prueba que diga que fue Nacional el que engrasó los paravalanchas, y que entiende que lo dan por hecho porque eso apareció cuando entró la hinchada de Peñarol.

“Los hinchas que entraron repintaron leyendas sobre asesinatos y prepararon el recibimiento que se vio en la otra cabecera, la Abdón Porte. Nacional se hace responsable de las cosas que se prueban, no de las que se suponen”, sostuvo.

Dejó en claro que a su entender no corresponde la misma sanción para uno y para el otro, a la vez que recriminó la acción policial. “Esto también implica que el Ministerio del Interior asuma un costo político importante. Los que quemaron todo no son rusos, son uruguayos. Si 1.100 funcionarios policiales no pudieron controlar eso, ¿teníamos que hacerlo nosotros? No están protegiendo a quien compró un abono o una butaca”, expresó.

Y agregó: “Fallamos en no poder controlar a un tarado que tiró una bolsa de maíz. ¿Quieren que pongamos un guardia por cada hincha? Si 1.100 funcionarios policiales no pudieron evitar que entrara una gallina inflable...”. Fuentes recordó, además, que “el artículo 96 de la LUC habilita a la Policía a ingresar a los estadios”.