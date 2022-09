La Organización del Fútbol del Interior (OFI) realizará la elección de su máxima autoridad entre dos candidatos el próximo sábado en Fray Bentos. Entre tensiones, apoyos e influencias de empresas, gobiernos departamentales y partidos políticos, Sebastián Sosa y Nilo Scarpa esperan por una jornada cívica favorable el próximo fin de semana. la diaria se comunicó con ambos candidatos previo a la votación.

Desde la implementación del nuevo estatuto, OFI tiene nueve votos en el Congreso de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) por lo que la importancia sobre esta jornada electoral cobró aún más jerarquía desde entonces.

La elección, que será en el marco del 76 Congreso Ordinario de OFI, tendrá dos listas, la 5 de Sosa y la 1946 de Scarpa, y votarán los 35 sectores de la organización (11 del Este y 11 del Sur, 8 del Litoral y 5 del Norte). Cada uno tendrá un voto.

Candidatos

Sebastián Sosa es oriundo de Melo, tiene 46 años, a lo largo de su historia estuvo vinculado al club Melo Wanderers como jugador y directivo, más tarde participó en la Asociación Departamental de Cerro Largo como dirigente y delegado. Desde 2016 fue consejero suplente de la Confederación de Fútbol del Este y hoy es consejero electo por la lista en el Congreso de Minas.

Nilo Scarpa nació en Rocha pero residió gran parte de su vida en Piriápolis. Jugó al fútbol hasta los 36 años, dio sus primeros pasos como directivo en Peñarol de Maldonado, luego en la Liga Mayor de Maldonado como neutral y fue presidente de Tabaré de Rocha. Desde 2014 se vinculó a OFI como consejero en la Confederación de Fútbol del Este. “A partir de ahí he ido sobreviviendo a distintos ejecutivos como titular, el de Nelder Márquez, el de Gustavo Bares y ahora el del profesor Mario Cheppi”, enumeró Scarpa.

“Me avalan 26 años de trayectoria intachable en el fútbol del interior. Fui dirigente de club, de liga y de sector, pasé por todos los estamentos. Sé lo que es lavar equipos de fútbol en mi casa, marcar la cancha, barrer el club, hacer chorizos, vender rifas y participé de los congresos más trascendentes de la OFI”, enfatizó Scarpa, que asegura contar con “conocimiento empírico sobre el fútbol del interior, he recorrido todo el país desde que era jugador y conozco de primera mano la realidad”.

A sus 62 años, anunció que “gane o no gane, culminará mi trayectoria como dirigente en el Ejecutivo en estos próximos cuatro años. Si tengo el honor de presidir la OFI será el broche de oro para mi carrera como dirigente del fútbol”.

Sosa, por su parte, aseguró a la diaria que busca proporcionar “una dinámica que es más compatible con la nueva OFI. Antes a la OFI la 'manejabas' con una reunión semanal los martes y ahora te exige estar más tiempo”. No obstante, reconoció que es importante contar con distintos perfiles ya que “la experiencia no nos hace ir tan rápido, pero nos permite tomar mejores decisiones”.

Acuerdo detonante

Entre las cuatro confederaciones que conforman la OFI se acordó desde el año 2011 la rotación de la presidencia. Este acuerdo se renovó en el año 2018 y marcaba la designación de la presidencia a la confederación del Este para el período 2022-2026, la siguiente al Sur y la posterior al Norte.

En abril se realizó una votación en la Confederación del fútbol del Este entre dos opciones, las mismas que encabezan las listas actualmente: Scarpa y Sosa.

“Llegamos al Congreso con una tendencia en los papeles marcada para nuestro lado y pasaron varias situaciones irregulares en cuanto a lo reglamentario en por lo menos tres ligas y hubo cambios de pareceres o de votos y terminó seis a cinco a favor de Scarpa”, rememoró Sosa.

Scarpa reconoció: “Fui el más votado, seis a cinco, y allí comencé mi campaña por las distintas confederaciones. Anteriormente cuando era candidato a la presidencia había ido a visitar todas mis ligas de la Confederación del fútbol del Este previo al Congreso, saqué las conclusiones y problemáticas que tenía la Liga y ahí armé un proyecto de trabajo, un plan de gobierno”.

A partir de la elaboración de ese plan de trabajo visitó las demás confederaciones solicitando su apoyo. “Como a Sebastián Sosa y a un grupo de ligas que perdieron la elección no les gustó el resultado, se autoconvocaron desoyendo la resolución del Congreso del Este y conformaron, conjuntamente con el Sur, una alianza para armar una lista”, denunció Scarpa.

“En Minas se llamó tres veces a asamblea en condiciones irregulares. Había ganado yo en las dos primeras y la tercera tuvo lugar en una reunión de presidentes, con menos de la mitad de los presidentes para tener quórum, tomaron la decisión de ir con Scarpa. En Treinta y tres lo mismo, un llamado a asamblea dos horas antes, cuando el estatuto de la Liga pide 10 días de anticipación. En la Liga de Varela, el voto de Lavalleja interior cambió también”, explicó Sosa, que además prefirió centrarse en aspectos formales, “no en otros que también hubo, pero no voy a ahondar”.

Sosa cree que estos hechos “no estuvieron ajustados a los reglamentos y estatutos de las ligas”, mientras que Scarpa alertó: “Me preocupa que un compañero no haya respetado el concepto básico de la democracia. Alguien que no respeta las decisiones de la mayoría y del soberano, no me merece ningún tipo de confianza”.

Tras la acusación a Scarpa por pedir votos a cambio de un sponsor conseguido durante la pandemia, él mismo pidió ser sometido al Tribunal de Ética. En primera instancia le observaron y apeló el fallo porque “entendía que no tenía nada que ver”. El Tribunal de Alzada compuesto por cinco abogados dejó el fallo sin efecto. “Por lo tanto estoy limpio, no tengo absolutamente nada que ver y lo que hice en aquella oportunidad de buscar ayuda para la Liga del fútbol del interior, lo voy a seguir haciendo sin ningún tipo de inconveniente. Tengo la conciencia muy clara”, insistió Scarpa.

Trabajaron cuatro años juntos en el Ejecutivo de OFI, pero las elecciones los encuentran defendiendo trincheras opuestas, marcadas por dicotomías políticas, gubernamentales y enfoques para proyectar la dirección de OFI los próximos cuatro años.

Brechas

Son varios los intereses que se entrecruzan en la OFI y en esta elección del fin de semana. Scarpa identifica “muchas brechas, se habla de quién representa a AUF, quién representa a Tenfield, o a la izquierda y a la derecha”.

Sosa abundó al respecto: “Por la disposición política de la AUF, en la que también hay dos bloques definidos, la elección de la OFI tiene dos bloques similares. Un modelo va por el camino de las instituciones, de la transparencia, de intentar hacer las cosas correctas, contra otro modelo donde las cosas no están tan claras y tienen fines comerciales de por medio”.

A Scarpa se lo identifica con Tenfield por su rol como miembro nexo entre el ejecutivo de OFI y la empresa Tenfield para negociar los contratos. “Mucha gente me critica, muchos dirigentes que no están de acuerdo conmigo dicen que soy representante de Tenfield, pero no lo soy”, argumentó.

Sumado a esto, ambos candidatos reconocieron que hubo acercamiento por parte de las intendencias a las ligas para condicionar los votos de la próxima elección. Scarpa se mostró indignado con esta situación: “En algunas intendencias, no puedo generalizar porque no corresponde, existe y existió la bajada de línea. Han transformado esta votación en algo más, como que uno de los candidatos pertenece al Partido Nacional y otro al Frente Amplio, han hecho una lucha electoral y han generado una brecha a partir de la cual ponen a los buenos de un lado y a los malos del otro”.

“El fútbol mueve masas, mueve opinión, mueve votos. Es una buena forma de mostrar las gestiones de los intendentes entonces están cercanos. En nuestro país son pocos los no futboleros, se mezcla todo con la pasión”, fundamentó Sosa y añadió: “Hubo acercamientos de los tres partidos que tienen representaciones en los gobiernos departamentales del interior. Siempre han estado enlazados los gobiernos departamentales con el fútbol del interior ya que hay muchos dirigentes vinculados directamente y tenemos una gran dependencia en infraestructura porque la mayoría de los escenarios de las capitales son municipales, entonces la injerencia, para bien o para mal, está”.

Scarpa cree que la OFI debería mantenerse al margen de la existente lucha de intereses políticos, “Ni de izquierda, ni de derecha, ni estamos hablando de pro AUF, ni pro Tenfield. Somos el fútbol del interior, gente de condición humilde, que hemos trabajado honorariamente. Hacemos un apostolado en la dirigencia del fútbol del interior, porque la gente pone dinero de su bolsillo para que esto salga adelante, no buscamos ni plataformas políticas, ni lobby, ni recursos económicos, ni nada que se le parezca”, aseveró.

Propuestas

Cada candidato se enfocó en distintos aspectos a la hora de crear su plan de gobierno. Scarpa se mantiene fiel a un mantra “trato de obtener lo mejor para el fútbol del interior”. Para él, el fútbol del interior necesita dos cosas fundamentales: mejorar la estructura deportiva y que continúen llegando aportes económicos. “Tenemos dos fuentes, una que proviene de las ayudas de desarrollo que AUF obtiene de parte de Conmebol y se destina al femenino y los juveniles. La otra parte que obtenemos para los torneos de clubes y de selecciones proviene de la televisación de los torneos que desarrolla OFI”, explicó Scarpa.

Su política fundamental es el relacionamiento político con la AUF, “mi crítica hacia las autoridades de AUF es que las ayudas económicas no están institucionalizadas ni reglamentadas y por tanto quedamos a voluntad del presidente de turno. Cuándo, con qué y de qué forma nos va a hacer llegar la ayuda que nos corresponde”, alertó. También analizó la situación con Tenfield: “hemos ofrecido torneos bastante atractivos tanto a nivel de secciones como de clubes y requerimos de un mejor pago por la emisión de televisión. Esto va a redundar en beneficio de las instituciones”.

Tenemos que aggiornar la OFI en un montón de sentidos y para eso vamos a crear la figura de un director ejecutivo para que gestione todas las resoluciones que adopte el Consejo Ejecutivo, que trabaje coordinadamente con el tesorero y el secretario. Después la creación de una comisión de mesa ejecutiva que se haga cargo de todos los temas inherentes a las competencias y que al Ejecutivo le quede tiempo para trabajar en conjunto con el Congreso de intendentes.

Dentro de las propuestas de Scarpa, destaca un proyecto denominado Fondo de Ayuda Solidaria (FAS) para que la OFI vaya en asistencia de aquellos jugadores del interior que tienen lesiones graves y no tienen la cobertura suficiente. OFI como organización debe contar con un fondo que ayude a aquellos jugadores y jugadoras que tienen problemas económicos para ayudarlos.

Por otro lado, las líneas base del programa de Sosa apuntan a cinco temas centrales: el desarrollo, que involucra al fútbol juvenil, femenino, los consejos técnicos tanto de entrenadores como de árbitros y los centros de formación. Otros dos temas importantes son el departamento jurídico y los calendarios de los torneos de la OFI.

La infraestructura junto a la comunicación y el marketing cierran la lista de prioridades de Sosa, aunque aclaró: “La línea programática sigue estando abierta, aunque estemos a pocos días de la elección. Más que nada porque partió de un grupo de sectores del fútbol del interior y ahora ha sido mucho más abarcativo el equipo pensado para gobernar y hay ideas desde otros lados y hay que contemplarlas porque esa es la riqueza de la OFI, la variedad”.

Perspectivas

Ambos candidatos reconocieron la expectativa que se siente en el ambiente sobre la elección del sábado. Scarpa insistió en que están “cabeza a cabeza, hacer una estimación a boca de urna es muy difícil. Lo digo por experiencia, hasta que se abre el último sobre, nadie puede decir absolutamente nada”.

“Las conjeturas se tejen sobre hipótesis, pero el dirigente cuando está solo con su conciencia, sabe solamente él lo que vota”, sentenció Scarpa.

Sosa se mostró tranquilo al respecto y comentó que “por el apoyo expresado por los sectores, somos muy optimistas para el sábado”.