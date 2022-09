El Campeonato Uruguayo Femenino vivió el comienzo del segundo torneo del año con resultados previsibles. Con Peñarol cumpliendo su fecha libre en esta etapa, se registraron los triunfos de Nacional, Defensor Sporting y Liverpool en los únicos tres partidos disputados, lo cual será norma en tanto los nueve clubes que participan quedaron en ocho por la confirmación de la deserción definitiva de Atenas. Las carolinas ya venían faltando a varios encuentros del Apertura. La situación de las maldonadenses no pudo superar una actitud muy poco proactiva de la SAD ateniense en relación a su plantel femenino.

En el partido jugado el sábado en el Charrúa, Liverpool le ganó 1-0 a Náutico con un gol convertido por Simone Peres. Nacional fue de visita al Parque Viera, el domingo, y superó 4-1 a Wanderers con tres goles de la siempre oportuna Sofía Ferrada y otro de Cecilia Gómez, y el descuento fue de Natalia Sosa.

También el domingo, Defensor Sporting derrotó 2-1 a River Plate en el Parque Nasazzi, con goles de Caterin Lima y Sofía Oxandabarat. Camila Pérez convirtió para el club que disputa con Náutico la segunda plaza de descenso que ha quedado en juego (la primera la ocupará, de hecho, Atenas).

Fénix sumó tres puntos porque debían jugar contra las atenienses que se autoexcluyeron.

Advertencia para distraídos (o confundidos): en la web de la Asociación Uruguaya de Fútbol, donde constan los resultados y las tablas del fútbol femenino, se da ¡el resultado de Fénix 0-0 Atenas!, aunque ese partido no se jugó. Según explican (no en la web), se resolvió no registrar el reglamentario 3-0 del ganador por ausencia de su rival. Es decir, no se darán goles al ganador en la tabla de posiciones, aunque sí se adjudican los tres puntos al que triunfe sin jugar. Una situación extraña.

En la próxima etapa, la única que tendrá cuatro cotejos en lo que resta del Clausura (porque Atenas tendría libre), Peñarol debutará siendo local ante River y también se medirán Náutico-Wanderers (que en el Apertura empataron 1-1), Defensor-Liverpool y Fénix-Nacional.

La Tabla Anual ha quedado así: Nacional 25, Peñarol 20, Defensor 17, Liverpool y Fénix 13, Wanderers 12, River 8, Náutico 5.

El cese del DT campeón

Un hecho que sorprendió en la semana previa al comienzo del Clausura fue el cese de Líber Correa en Defensor. El director técnico rochense fue quien dirigió al equipo en su consagración con el campeonato en la temporada pasada, título que las llevará a disputar la Copa Libertadores que comenzará el 13 de octubre en Ecuador. En el Torneo Apertura 2022 Defensor Sporting terminó en tercer lugar, detrás de Nacional y Peñarol.

En el partido del fin de semana ante River Plate dirigió Juan Saralegui, hasta ese momento ayudante técnico de Correa.

La B y la C

También en las otras dos divisionales femeninas de la AUF comenzaron los respectivos Clausura. En la B, de la que saldrán dos equipos para la Divisional A de 2023, hubo victorias de los dos clubes que encabezan las posiciones. Montevideo City Torque –campeón del Apertura– goleó a Juventud 6-1, mientras que Danubio, que está segundo en la Tabla Anual, le ganó a Plaza 4-2.

Ambos clubes encabezan el Clausura junto a Boston River, que derrotó a Rampla Juniors 2-0, y a Racing, que le ganó 1-0 a Canadian. Tuvo libre Rentistas San Jacinto. La Tabla Anual quedó así: MC Torque 25, Danubio 21, Boston River 15, Rentistas SJ 14, Racing 13, Canadian 9, Rampla, Plaza y Juventud 7.

En la C, el torneo de los siete clubes, siguen luchando por la punta La Luz City Park y Cerro. Los primeros resultados del Clausura fueron Keguay 0-2 City Park, Cerro 3-0 Paso de la Arena y Huracán Buceo 3-3 Cerrito, y tuvo fecha libre Udelar.

La Luz City Park, el campeón del Apertura, suma 19 en la recién inaugurada Tabla Anual, mientras que Cerro lo sigue a un solo punto con 18. Luego se ubican Huracán Buceo con 11, Cerrito 9, Udelar 5, Keguay 3 y Paso de la Arena 2.

Están las semifinalistas en el interior

El fin de semana finalizó la fase de cuartos de final de la 20ª Copa Nacional de Clubes del interior (OFI) y se clasificaron a semifinales River Plate de San José y Ceibal de Salto, que jugarán una de las llaves con partidos de ida y vuelta, primero en la capital josefina. La otra llave enfrentará a Nacional de Florida y Litoral de Paysandú, con el primer round en Florida.

Los cuartos de final tuvieron el siguiente desarrollo: Litoral le ganó dos veces a Progreso, también sanduceras, 3-0 y 1-0; Ceibal a Arachanas, también ganando los dos partidos: 3-0 en Salto y 1-0 en la revancha; River de San José se clasificó con 4 puntos: 1-1 en Colonia ante el Juventud local y 2-0 en San José; Nacional floridense se clasificó con 4 puntos, 1-0 de visita y 1-1 en Florida.