Tras 20 años como árbitra de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Claudia Umpiérrez comunicó a través de sus redes sociales que se retira como árbitra. Lo hizo mediante una contundente carta en la que manifiesta no sentirse cómoda con el ambiente del arbitraje.

“En mi vida siempre actué de acuerdo a mis principios, valores e ideales de justicia… Lamentablemente, luego de haberme recuperado de dos cirugías de rodilla, de haber entrenado duro para volver y retirarme en la cancha, nuevamente me han demostrado que no están dadas las condiciones para ello, que simplemente no me quieren ahí”, comenzó diciendo, a la vez que dejó en claro que no se siente respetada como profesional ni como persona. “He dejado de sentirme parte de este colectivo”, sostuvo.

Con dos décadas de carrera, ocho años como árbitra de la Primera División del Fútbol Profesional masculino y 14 años como jueza de FIFA, consideró que “se ha normalizado la incapacidad, la falta de trabajo y el llegar por amiguismo y no por méritos propios”.

Con 40 años de edad y siendo jueza internacional desde 2010, Umpiérrez dio su pitazo final en junio de 2021 durante un partido entre Liverpool y Wanderers por el campeonato local; luego se lesionó y, tras recuperarse, no regresará a las canchas.

“Siempre fui muy consciente sobre el lado de la vida en el que quiero estar… ese lado hoy no coincide con el de las actuales autoridades de la AUF y el Colegio de Árbitros”, sostuvo.

Por último, agradeció a su familia y a “la gente de bien del fútbol”. “El fútbol es un deporte hermoso, nos mantendrá en contacto porque hay hermosos proyectos en camino”, finalizó.