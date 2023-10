Comenzó la actividad de pelota vasca en la mañana del martes, con la primera presentación de los dos competidores uruguayos en frontball. En orden cronológico, Richard Airala fue el primero en salir a la cancha. Compitió contra el representante mexicano David Álvarez y perdió dos juegos a cero. Cada uno de los chicos se disputa hasta 12 puntos.

Sus próximos partidos serán el miércoles y el jueves contra los competidores de Argentina y Chile, respectivamente.

Un rato más tarde, en el mismo escenario, Leonella Acosta debutó con victoria, por dos chicos a cero, contra la representante de Guatemala (que compite bajo bandera de Panam Sports) Joana Blas.

Acosta es una de las esperanzas uruguayas de medalla en la pelota vasca. El formato de competencia en ambas ramas es el mismo: se juegan dos grupos de cuatro pelotaris cada uno. Luego de los tres partidos de la primera fase, los dos mejores clasifican a las semifinales, instancia en la que se cruzan contra los que llegan del otro grupo. Las semifinales enfrentan a los primeros de cada serie contra el segundo de la serie opuesta.

Tras su victoria en la mañana del martes, Leonella Acosta conversó con la diaria: “El objetivo era ganar el partido. El primero siempre es un poco complicado por los nervios del debut”, comentó. Aseguró que a la rival ya la conocía: “Ya había jugado contra ella en Perú y, si bien ha mejorado mucho, nosotros tenemos un gran entrenamiento encima, así que confío en eso”, remarcó.

Sobre sus próximos enfrentamientos, comentó que las dos son rivales diferentes. “Cuba tiene un juego más agresivo que Bolivia. Bolivia le pega muy bien, pero no se mueve tanto en la cancha”, explicó. “Voy a buscar los errores del rival y a confiar en mi juego. Creo que tengo chances. Hay que jugar los partidos, pero estoy confiada en el entrenamiento que he hecho”, repitió la uruguaya nacida en Mariscala.

Foto: Sandro Pereyra

Acosta es escribana y trabaja en una automotora; comenzó a jugar a la pelota vasca 15 años atrás, pero jugaba a la paleta. El frontball es una disciplina relativamente nueva, que se incorporó en 2015; ella comenzó a practicar hace dos años.

“Al principio no me gustaba tanto, porque es complicado pegarle con la mano a la pelota. Pero a medida que fui avanzando y cuando logré tener mejor nivel, empecé a competir y me encanta”, dijo sobre el proceso de acercamiento a esta modalidad. “Me gustan mucho los deportes individuales, en los que depende solamente de vos si lo ganás o lo perdés”, aclaró.

En ese corto período ha obtenido buenos resultados, incluyendo la medalla de oro en el Panamericano de la disciplina en abril de este año, en el que no compitió la gran favorita al oro en Santiago, Marifer Noriega, de México.

“Soy muy ambiciosa, vengo por la medalla de oro”, reconoció Acosta luego del debut. “Sé que es muy difícil porque está la campeona del mundo, que es México. Ojalá que tenga la posibilidad de jugar contra ella una final, así que ese es mi gran objetivo: llegar a la final”, agregó.