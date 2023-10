Las Eliminatorias vuelven a mediados de octubre. Este fin de semana los jugadores tendrán actividad en sus respectivos equipos, y después los citados se pondrán a la orden de sus selecciones. En la doble fecha que se avecina Uruguay tiene dos partidos complicados: el jueves 12 visitará a Colombia en Barranquilla; el martes 17 recibirá a Brasil en el Centenario.

Marcelo Bielsa comparecerá ante la prensa el viernes 6. Será a las 12.30 en el estadio Centenario. Un día después el argentino y su cuerpo técnico partirán hacia Colombia, donde esperarán a los jugadores para entrenar allí desde el lunes. Quiénes serán los futbolistas que arriben a tierras cafeteras aún no se sabe. Fiel a su estilo, Bielsa no divulgó la lista de reservados y es probable que recién se conozcan los convocados a medida que vayan arribando al bunker celeste en Colombia.

Luis Suárez, Edinson Cavani y Sebastián Coates no están reservados, por lo que no podrán ser llamados por Bielsa. Si bien esto no fue confirmado públicamente, se supo porque los clubes de los jugadores no recibieron la reserva. Quienes tampoco estarán pero por suspensión serán Fernando Muslera y José María Giménez, quienes todavía tienen dos fechas de sanción. Para la última doble fecha de este año ambos quedarán a disposición del técnico.

Baja también será la de Matías Viña, en este caso en el primer partido. El defensa acumuló dos amarillas y por eso se perderá el choque ante Colombia, quedando habilitado para jugar ante Brasil. Viña fue titular tanto ante Chile como frente a Ecuador.

Teniendo como referencia el inicio de las Eliminatorias, dos jugadores que no jugaron por estar lesionados esta vez -si no se lesionan estos días- dirán presente: Ronald Araújo y Matías Vecino. Ambos jugarán por Champions League este miércoles, después tendrán fecha en sus respectivas ligas, España e Italia, y luego quedarán liberados para sumarse a la celeste.