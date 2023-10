Tras la enorme victoria de Uruguay sobre Brasil, Marcelo Bielsa compareció ante los medios de prensa. El entrenador de la selección celeste se mostró conforme con el trabajo de sus dirigidos, pero sobre todo dijo estar “agradecido”.

“Estoy con un sentimiento de agradecimiento muy grande hacia los jugadores porque todos vimos cómo lucharon, cómo protegieron y buscaron el resultado, así que estoy muy agradecido por la alegría que nos dieron a todos”, dijo Bielsa al inicio de su conferencia de prensa, quien también valoró la importancia de la victoria en el Centenario “de los cuatro partidos que jugamos, esta victoria es distinta a la anterior. Jugar contra Brasil siempre presupone una dificultad añadida, así que esta victoria fue el punto más alto de los cuatro partidos que jugamos”, analizó el DT.

Siguiendo con cuestiones tácticas y estratégicas del partido en sí, Bielsa comentó lo bueno de la tarea de marcación: “defensivamente el partido fue bueno. No es sencillo evitar situaciones de peligro contra los atacantes que tiene Brasil. Nos costó después, compartimos mucho la pelota, ellos jugaron con facilidad y nos costaba presionar. Me hubiera gustado aumentar recuperaciones en campo rival que no las tuvimos como hubiera querido y así es como nace nuestro juego. Lo positivo es cómo defendimos y lo que debemos corregir es quitarle la pelota más rápido al rival”, dijo, agregando además que “en la cuarta fecha de una Eliminatoria, ganar un partido como este es una alegría muy grande y un motivo de agradecimiento hacia quienes lo consiguieron. Pero las victorias se valoran según los logros que permiten conseguir y en la cuarta fecha de una Eliminatoria no se puede conseguir ningún logro”.

El argentino también ahondó sobre cuestiones de idiosincrasia y traspaso de conocimiento. Sobre esto último, el entrenador celeste argumentó que “cuando un equipo debe conformarse con una serie de jugadores diferentes a los que lo han hecho tan exitosamente después de una década, nunca es sencillo. Pero hay muchos jugadores del equipo actual que han sido modelados por aquellos que han dejado de estar. Oigo el respeto y la gratitud que los jugadores hablan de los que han dejado de estar o de los ausentes circunstanciales. [Ronald] Araujo, [Federico] Valverde, todos, y aún los más jóvenes, son producto de una formación invisible, pero muy rica que hacen los jugadores, sobre los propios jugadores, los mayores sobre los más chicos”.

No menos importante fue cuando habló sobre cómo se siente el fútbol en Uruguay: “El modelo con que un país juega al fútbol es algo muy importante, no se debe ignorar, porque el estilo se transmite de generación en generación y en un fútbol de tanta riqueza como el uruguayo, lo peor que se podría hacer es no mirar hacia atrás y valorar. Después están los matices y lo que se puede intentar lograr a través de ellos. Lo más importante, al estar aquí poco tiempo, es que nunca debe ignorarse es la marca registrada del fútbol de un país. Uruguay la tiene y hay que crear a partir de eso”.