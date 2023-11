Los dos partidos que restan por jugarse de los 16avos de final de la Copa Uruguay 2023 parecían estar destinados a ser foco de una parte de la afición deportiva, particularmente de la de Fénix y la de Nacional, dado que de esos encuentros saldrán sus respectivos rivales en octavos de final –además, obviamente, de los miles de hinchas de Ferro Carril de Salto, de Cerro, de Atenas de San Carlos y de Liverpool –, pero, sin embargo, la expectativa ha quedado de lado y de lo que se habla y discute es de la forma que se jugará el encuentro de Atenas ante Liverpool, con un equipo de San Carlos que deportivamente en la cancha se ganó la localía para esta instancia, pero que será local contra su voluntad en Montevideo, el lugar de su rival. El local sale y hace los 120 kilómetros que no debía hacer y el visitante se queda en casa por un acuerdo de su presidente, José Luis Palma, que aseguró que presentaría a su equipo sin ninguno de los 21 futbolistas que un día antes jueguen en el Campeón del Siglo ante Peñarol por el Campeonato Uruguayo.

En la Interbalnearia

La historia es así: este partido era uno de los cuatro encuentros que se jugarían el lunes 30 de octubre. El partido se haría en el Campus de Maldonado, pero como el escenario fernandino estuvo afectado a la final de la Sudamericana con una logística especial, se le comunicó a la Mesa Ejecutiva de la Copa Uruguay que el partido no se podría jugar porque no llegaban a desarmar lo que pusieron para la final, y entonces el juego fue remarcado para el miércoles 8 de noviembre en el mismo Campus donde Atenas haría de local.

El encuentro entre @clubatenasuy y Liverpool por @CopaAUFUruguay se jugará este lunes a las 21:00 en el Parque Palermo. pic.twitter.com/g9TJRWsUzk — Liverpool Fútbol Club (@LiverpoolFC1915) November 1, 2023

La fijación de la novena fecha del Clausura que se inicia con el partido Liverpool-Cerro Largo el viernes 10 a las 16.30 dejaba a los futbolistas negriazules sin margen para jugar el miércoles de noche porque no habría 48 horas entre partido y partido, y casi lo mismo para jugar el martes, dado que si fuese así deberían jugar pasadas las 22.00 para que se cumplieran las 48 horas después del partido del domingo con Peñarol.

Entonces quedaba jugar el miércoles de mañana o al mediodía en Maldonado. A cambio de ello, José Luis Palma articuló con la AUF y la Mutual jugar el lunes en Montevideo sin uno solo de los futbolistas que hayan estado en el plantel que el domingo enfrentará a Peñarol por el Clausura.

Los carolinos, a pesar de que jugarán ante jugadores que seguramente serán en su mayoría absoluta juveniles, plantearon su lógico desagrado con tener que venir a jugar a Montevideo cuando eran locales.

Matías Sena, el presidente de Atenas, dijo en la radio Sport 890 que “no podemos entender por qué el partido no se puede jugar el miércoles 8 como estaba planeado en el Campus. Para Atenas no había que destrabar nada y lo único que había que definir era si el partido se jugaba de mañana o de tarde. Le agradecieron a Liverpool por ayudar a destrabar para fijar la fecha, pero no había que destrabar nada porque no había ninguna complicación. Nos sacan de local cuando éramos locales y no se entiende. Nosotros también somos un cuadro profesional que planifica sus cosas. Esto no tiene razón de ser. Acá se mira y se escucha a una sola institución y no sé por qué, pero es la realidad. Cuando yo escucho que Liverpool en una buena actitud aceptó jugar el lunes, es todo lo contrario”.

Voces

Consultado por la situación, Sergio Pérez, el vicepresidente de la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales, confirmó a la diaria que al principio los descolocó un poco lo del equipo alternativo, por lo que charlaron con los asesores. Luego entendieron que la fijación fue una solicitud de Palma: “Él manifestó con el presidente de la Mesa que no tenía problema en jugar así”, y por ende desde la Mutual tampoco tienen inconveniente. “No profundizamos mucho en el tema porque enseguida nos llegó una versión de él, una solicitud indicando que iba a jugar con un plantel totalmente diferente”, explicó.

De todas maneras, desde el gremio confirmaron que van a intercambiar sobre este tema con Palma, y reiteró que entienden “que si les va a dar descanso a los que juegan poniendo un plantel distinto, no habría problema”.

Por la contraria

Por su parte, Jorge Bava manifestó su disconformidad con las idas y vueltas en las fijaciones de los partidos: “El domingo estábamos con el grupo para viajar. A 24 horas del partido no sabíamos dónde íbamos a jugar, y a las tres y algo de la tarde nos enteramos de que se había pasado para el miércoles 8… El sábado, mientras se jugaba la final, le comunicaron a Atenas que no iban a llegar. Primero, se iba a jugar en otro escenario y, finalmente, se resolvió que no se jugaba”, sostuvo el entrenador de la cuchilla en diálogo con Minuto 1 de Carve Deportiva.

“Me descolocó. Nos trastocó la planificación que teníamos. Programamos un grupo que iba a jugar y otro que iba a esperar el partido con Peñarol. Al estar 15 días sin competir, hubiésemos hecho otro tipo de estrategia… La semana pasada, previo al partido con Torque, yo tenía que jugábamos el domingo 29 con Peñarol y el lunes 30 con Atenas; oficialmente era lo que estaba fijado. No me quejo, ya tenía programado jugar domingo y lunes. No exijo dónde y cómo jugar, pero que no me estén cambiando todos los días. Me fastidia”, agregó.

El martes 7 en Salto

En el Dickinson salteño, Ferro recibirá a Cerro de Montevideo el martes 7 y el ganador de ese encuentro será local ante Fénix en octavos de final.

El otro partido de esa parte del cuadro por octavos será el encuentro del Viera entre Wanderers y River, mientras que en esa misma rama de la planificación de cuartos de final Plaza Colonia recibirá a Defensor, y La Luz a Danubio.

En la otra parte del camino a la final, los partidos de octavos que están establecidos son el de Peñarol ante Boston River, Nacional esperando por el ganador de Atenas-Liverpool, Torque frente a Deportivo Maldonado, y Barracas de Dolores recibiendo a Oriental de La Paz.

Aún no está establecido cuándo se jugarán los octavos de final, aunque sí es seguro que será este año, mientras que los otros tres módulos del torneo, cuartos de final, semifinales y final, se disputarán en los primeros meses de 2024.