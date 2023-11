La uruguaya Déborah Rodríguez ganó este sábado la novena medalla de la delegación celeste en los Juegos Panamericanos de Santiago 2023. Corrió en 2:02,88 en la prueba de 800 metros y terminó por detrás de la cubana Sahily Diago, quien se llevó el oro con un tiempo de 2:02,71.

Es la primera vez que Déborah Rodríguez gana la medalla de plata, y es la tercera medalla consecutiva en Panamericanos luego de los bronces en 2015 (400 metros con vallas) y 2019 (800 metros).

Uruguay se encamina a concretar su segunda mejor participación histórica en cantidad de medallas en Juegos Panamericanos.

Déborah Rodríguez, durante la final de los 800 metros de los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Foto: Sandro Pereyra

Muy competitiva

“Hoy, por primera vez en mucho tiempo, logré disfrutar de una carrera”, dijo Rodríguez luego de bajar del podio con su medalla plateada. “Hoy me paré y dije: disfrutalo, por todo el esfuerzo que hiciste para llegar acá”, recordó sobre el momento de salir a la pista en la tarde santiagueña. “Hace mucho tiempo me costaba encontrar el disfrute y hoy lo encontré. Es ahí donde una se da cuenta que desde el disfrute se consiguen los resultados”, remarcó Déborah, quien agradeció a su familia y amigos por el apoyo incondicional, recordó a sus abuelos y se conmovió con ver la bandera uruguaya en la premiación: “No hay emoción más grande que esa”, dijo.

El caracter competitivo de la corredora uruguaya siempre sobresale. “Soy muy competitiva y me encantan las competencias donde no soy la favorita”, reconoció. Explicó que son situaciones desafiantes para ella. “Siempre dije que nunca me gustó el camino liso, siempre me gustó el más complejo, y sabía que esta competencia iba a ser muy difícil”, admitió. “Creo que el no ser la favorita y no tener la presión de preocuparme por el resultado, sino solo en correr, fue lo que me llevó a ganar esa medalla”, reflexionó.

Contó que fue muy importante elaborar una estrategia para la competencia “y no enloquecerme”. Ella sabía “que había deportistas que iban por la medalla y tenían la presión de ganarla, y que iban a flaquear y a desesperarse dentro de la competencia”. Así pudo mantener la calma, intentando “ser inteligente y esperar el momento oportuno para poder atacar”.

Déborah Rodríguez igualó a Ana María Norbis como las mujeres uruguayas con más medallas en Juegos Panamericanos, pero además alcanzó un récord en solitario: es la única mujer uruguaya en ganar medallas en tres Panamericanos consecutivos, según reseñó el periodista Pablo Benítez. Ella es la mujer con más participaciones olímpicas por Uruguay (tiene tres) y va por alcanzar el récord de cuatro presencias de Milton Wynants, Alejandro Foglia, Andrés Silva y -en Paralímpicos- Henry Borges.

Déborah Rodríguez, luego de obtener la medalla de plata de 800 metros en los Juegos Panamericanos Santiago 2023. Foto: Sandro Pereyra

“Es una forma de dejar un legado, inspirar, motivar. Todos saben que mi vida y mi situación deportiva muchas veces no fue la mejor. He pasado por altos y bajos, momentos de mucha angustia y depresión, con ganas de dejarlo todo. El deporte es un estilo de vida que me ha ayudado a sobreponerme a todas las dificultades”, recordó la medallista sobre su camino a estos éxitos y récords.

También tuvo tiempo para reconocer a todos sus colegas deportistas que representaron a Uruguay en Santiago 2023. “Hay un montón de deportistas que están acá, dejándolo todo para representar a Uruguay, y eso también hay que valorarlo. Hay que tomarse el tiempo para acompañar a los deportistas, porque para nosotros la opinión y el apoyo de la gente es muy importante; y no apoyemos solamente el triunfo. Eso sería muy hipócrita, apoyemos a todos los deportistas que hacemos el esfuerzo para representar a nuestro país”, concluyó.

El atletismo alcanzó su décima medalla en Panamericanos y, junto a la vela, son los deportes más laureados a este nivel luego del ciclismo (19 medallas) y el remo (16 medallas) en la historia.