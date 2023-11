Las jugadoras de River Plate reclamaron que el club no les brinda las condiciones básicas para la práctica deportiva. A través de un comunicado que difundieron en redes sociales, explicaron que tomaron la decisión de no presentarse al último partido contra Nacional “por la falta de interés de parte del club River Plate hacia nosotras”. La determinación tuvo que ver con que no llegaban a la cantidad de futbolistas para el encuentro, y ese suceso sirvió para hacer público lo que sucede internamente en la rama femenina darsenera.

Las futbolistas precisaron que en los años que hace que el club tiene femenino no les prestan el complejo para que entrenen y deben hacerlo en una cancha ubicada en una “zona roja”, donde a varias jugadoras les han robado a mano armada, perdieron celulares y los propios championes para la práctica deportiva, además de otras pertenencias personales.

A su vez, precisan que las canchas donde entrenan no están en las condiciones básicas, por lo que sufren lesiones.

Por otro lado, no cuentan con los insumos básicos para jugar al fútbol: “Las medias de juego las dieron usadas y en mal estado hace cuatro años y seguimos usando las mismas. A las jugadoras sub 16 y 14 se les cobra una cuota mensual para poder jugar, se dice que esa plata va para el femenino, pero no vemos cambios”, expresaron.

“Durante cuatro años no tuvimos ropa de entrenamiento, después de tantos reclamos, el año pasado nos trajeron cuatro shorts para repartir entre todo el plantel”, contaron. Las jugadoras sostienen que además de que claramente no fueron suficientes, estaban en mal estado, usados, sucios y agujereados, por lo que tampoco pudieron utilizarse.

“Después de cuatro años, en 2023 nos dan para entrenar un equipo que no está usado, sucio ni roto. Ahora tomaron la decisión de bajar la categoría sin preguntarnos ni pensar en nosotras y nos están pidiendo que entreguemos estos equipos”, relataron.

Por estos motivos, varias de las jugadoras se apartaron del club por lo que no tenían plantel completo para el partido con Nacional. “Además de que otras jugadoras de sub 19 están jugando en primera por la falta de jugadoras en ese plantel”, por lo que la sub 19 tiene menos futbolistas todavía.

“Dentro de las jugadoras que estaban en ese plantel que apenas llegaba a 11 para jugar contra Nacional, habían varias lesionadas que no estaban en condiciones de jugar 90 minutos” -que son las que vienen jugando todos los partidos aunque estén en sanidad-, “para cumplir con el club y no fallarle a las compañeras”, detallaron.

“¿Hasta cuándo esto va a seguir así? No se lo merece ninguna de nosotras, por esto decidimos no presentarnos vs Nacional, porque no nos parece justo jugar en estas condiciones”, finalizaron.

De primera línea

Ivana Colman explicó que esta realidad que atraviesa el equipo viene desde hace tiempo: “Empezamos el año mal, nunca tuvimos las jugadoras suficientes. La directiva no se hace cargo, no nos dan lo básico para mejorar. Entrenamos en zona roja. La cancha está en mal estado, nos dijeron que iban a prestar el complejo y seguimos esperando”, contó.

Taiane Leal, por su parte, destacó el hecho de que las jugadoras deban cubrirse los costos médicos de las lesiones graves: “tienen que cubrirse con un monto de dinero que sale del bolsillo de cada jugadora porque el club no se hace responsable”, agregó.

En el momento de decidir no jugar ante Nacional, la futbolista explicó que lo trasladaron al técnico y él habló con la directiva, quienes les dijeron que era obligatorio presentarse para no tener que pagar la multa. “Decidimos no presentarnos de todas maneras y la directiva decidió bajar la categoría quedando cuatro partidos. Nos dijeron que como primera descendió a la B ya no es necesario tener esta categoría”, agregó Colman.

Las futbolistas sostienen que el club les adjudica la responsabilidad de lo que viene sucediendo: “Nos dijeron que nosotras somos el problema del femenino. Nos echaron la culpa por no presentarnos, que como primera nos sacó un montón de jugadoras no llegábamos a 11. Todo el torneo tuvimos una sola en el banco, jugando con lesionadas. Al no presentarnos con Nacional por ese motivo nos dijeron que éramos el problema. Quieren que juguemos en primera el año que viene”, finalizó la jugadora.