El Clausura entra en su recta final jugando entre semana la primera de las seis fechas que faltaban. Antes de que empezara el primer partido, el picadito Racing 1-0 Torque, había 18 puntos que varios buscaban para salir campeones, pero también eran unidades deseadas por otros para mantener la categoría. Como en todo torneo al final de la temporada, por más que haya distancias grandes en las tablas, los intereses de unos y otros hacen que los partidos se vuelvan más parejos.

La fecha, de martes a jueves, culminó con la victoria mañanera de River Plate frente a Fénix en el Saroldi 1-0, con anotación de Horacio Salaberry, y la vespertina de La Luz como visitante en Las Piedras ante Boston River por 2-1, con un golazo de Diego González y uno de penal de Juan Ignacio Quintana para La Luz, mientras que Juan Manuel Gutiérrez marcó el descuento Para Boston River. Terminó con la particularidad de que los tres que podían mover las cosas arriba terminaron empatados, por lo que se siguen mirando a la misma distancia sin que nadie pueda sacar ni achicar ventajas.

El martes Liverpool empató 0-0 en su visita a Colonia, en un partido en el que el arquero Kevin Dawson hizo lo imposible para que los líderes del Clausura no pudieran anotar. Fue un interesante encuentro en el que Liverpool no decepcionó y mantuvo su elevada línea de juego enfrentando a un rival que le hizo un buen partido –porque Plaza no es un desastre– pero Dawson, además de otros aciertos defensivos de los colonienses, impidiò que consiguiera la victoria.

El mismo martes en Montevideo Peñarol no pudo con Cerro Largo, con el que empató de atrás 1-1. El primero, en el amanecer del encuentro, lo hizo Sergio Toto Núñez, y en el segundo tiempo, ya cuando iba quedando poco, empató para los carboneros Franco Cepillo González. El empate de última hora del martes propició que a primera hora del miércoles Ignacio Ruglio, el presidente de Peñarol, cesara a Darío Rodríguez como entrenador de los carboneros. El mismo Ruglio se había mostrado horrorizado horas antes, cuando sus opositores políticos para las elecciones del sábado sostenían que Darío no seguiría, pero él mismo, movido por la frustración de no haber sacado puntos de ventaja en la Anual o descontado en el Clausura a Liverpool, lo despachó y ordenará un interinato para el partido del domingo ante Danubio, y después la nueva directiva designará al entrenador, que aparentemente podrçia ser Marcelo Broli.

El tercer empate de los tres de arriba fue el de Defensor Sporting, que en su visita al Cerro terminó 1-1. Los dos necesitaban el triunfo porque los violetas miran para arriba y los albicelestes no quieren dar vuelta la mirada porque el abismo se acerca, pero terminaron empatados. Cristhian Tizón abrió el marcador para Cerro, y Anderson Duarte lo empató para la viola.

El cuarto en cuestión en el Clausura, Boston River, ni siquiera pudo empatar porque, como está dicho, este jueves perdió 2-1 ante La Luz.

En Maldonado, Deportivo rompió su casi inexplicable ciclo de partidos sin triunfos y derrotó 3-0 a Wanderers, que a pesar del hilo de derrotas consecutivas se mantiene con el primer cupo de Sudamericana en la quinta posición de la Anual. En el Campus el equipo de Fabián Coito ganó con un gol en el primer tiempo del joven maravilla minuano Elías de León, llamado a grandes realizaciones, y dos en el complemento de Alexander González.

Nacional en el Parque Central sucumbió nuevamentes. Esta vez el Danubio de Mario Saralegui lo venció 3-1, con goles de tres extricolores (Santiago Romero, Sebastián Fernández y Juan Millán), y el de Nacional fue de Federico Martínez.

El único cambio que tuvo el Clausura fue recién en la sexta colocación, de la que Plaza Colonia desplazó a Nacional, que además quedó igualado con River Plate en el séptimo escalón.

En la Anual hubo variantes a la altura de los cupos de la Sudamericana porque River Plate alcanzó a Wanderers en la quinta ubicación, y Racing y Cerro Largo serían los dueños de los otros dos cupos, pero con una larga fila de aspirantes a dos y tres puntos.

En la tabla del descenso no hay variantes. En los últimos tres puestos están Plaza Colonia, Torque y La Luz, pero los de Aires Puros se acercan peligrosamente a Cerro Largo y Fénix.

