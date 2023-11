Lo que hay que saber está: Nacional–Peñarol jugarán por la novena fecha del Clausura el sábado a las 16.30 en el Gran Parque Central, sólo con hinchas de Nacional que ya agotaron las entradas para los 34.200 lugares, y que los seguidores de Peñarol sólo podrán ver por televisión en VTV Plus y en Star+.

Conocer la oncena, proyectar su forma de juego, su esquema, su estrategia, es un dato relevante para la mayoría de los cuerpos técnicos, que aun llevando al 1% o al 99% la importancia de la alineación y el juego del rival, no pueden prescindir ni en el mayor rapto de desidia de saber si los rivales jugarán con tres puntas, si juega Fulanito, por dónde pasa todo el juego en ataque, si Menganito patea los córneres siempre cerrados, si Sultano tiene la derecha sólo para subir al ómnibus.

Al resto, o sea a los hinchas, les interesará más o menos, pero no resulta un acontecimiento determinante para prestarle atención o no a la contienda, ir o no al partido, parapetarse o no ante la pantalla.

Todos los nombres

Obvio que nos debe interesar como medio de comunicación certificar y acumular la mayor cantidad de información calificada en torno a lo que estamos atendiendo, un partido de fútbol, y es un poco también generar insumos y alimentar la masa crítica.

Los técnicos deben trabajar su colectivo con ciertas valencias específicas para la contienda, pero sin dejar de atender cómo las puede dinamizar el antagonista. En tal sentido, la conferencia de prensa de Álvaro Recoba en Los Céspedes dispara estas líneas y confirma que el verdadero interés de conocer quiénes juegan y cómo, radica en los técnicos, quienes necesitan saber cómo se mueve la competencia y que no se conozca la estrategia propia.

“El 11 ya lo tengo y por suerte ustedes no”, fue la primera respuesta del Chino, que al final de su exposición dijo que estaba “ansioso, mucho más ansioso que cuando jugaba, esperando que llegue el partido”.

¿Cuál es la suerte que la prensa no sepa la oncena? No es suerte sino estrategia, porque de esa manera a Darío le costará por lo menos un poquitito más preparar el partido pensando en su rival, podrá tener una mínima duda de qué estrategia y qué postura táctica utilizará Nacional. Lo mismo le pasará a él en relación a lo público que Darío Rodríguez haga de su oncena, su posicionamiento táctico y el tenor de la recuperación de algunos futbolistas que llegan con problemas físicos.

¡Confirmado!

Podríamos aportar que Nacional seguramente forme con Salvador Ichazo en el arco; la línea de cuatro estará integrada por Leandro Lozano, Daniel Bocanegra, Diego Polenta y Gabriel Báez; en el medio estarán Francisco Ginella como eje central, Yonatan Rodríguez y José Alberti como debutante clásico; Diego Zabala y de punta Juan Ignacio Ramírez y Gonzalo Carneiro. Federico Martínez ha sido el jugador que en un momento entrenó entre los 11, y su presencia podría conllevar a un cambio de sistema, pasando a un 4-3-3.

En Peñarol Darío Rodríguez podría disponer de una línea de cuatro por delante del arquero Guillermo de Amores, con Mathías Aguirregaray, Leonardo Coelho, Maximiliano Olivera y Lucas Hernández; en la mediacancha, el juvenil Damián García para jugar con Sebastián Cristóforo, y ligeramente por delante de ellos quien ha sido el mejor de la temporada aurinegra, Sebastián Rodríguez; por los flancos estarán Franco González y Valentín Rodríguez y más adelante Matías Arezo, en una figura táctica que será 4-2-3-1, o también 4-3-3.

José Neris ha sido una de las alternativas que probó el DT, y si jugara seguramente mantendría la figura táctica pero pasando al Cepillo González a la izquierda y a Neris por derecha.

Los técnicos han preparado toda la semana el partido, la forma de encararlo, de jugarlo, y alentar la expectativa de ganarlo. No importa el campeonato, no importa la fecha, no importa la tabla: ambos quieren ganarlo. Es cierto que la dinámica del campeonato, los últimos resultados, y las diferencias de la tabla -entre ellos y con los otros- son variables a atender en la preparación y ejecución del partido, pero no cambiarán los planes, por ejemplo, porque Liverpool hoy le gane a Cerro Largo, y tome distancia en el Clausura o llegue al tope de la Anual, el clásico no resultará más abierto o más trancado porque lo quieran ganar por ese resultado. No, los planes no cambian.

Yo sé que él sabe

Recoba tuvo precisas definiciones acerca de los buenos, los cracks del rival, y eso es bueno por donde se lo mire. “Sebastián Rodríguez es el jugador que genera en Peñarol y tienen un jugador como Arezo al que no hay que dejarle un metro porque le pega de todos lados y va para adelante. Más allá de ellos, tienen jugadores rápidos que juegan bien y jugadores de experiencia. Si me decís a quiénes tenemos que estar atentos, es a esos dos, porque uno genera peligro y el otro lo crea”.

No sólo son valoraciones, son pistas que permiten saber que Nacional atenderá especialmente el juego de estos futbolistas, lo que asimismo permitirá a Darío Rodríguez ensayar alguna estrategia para utilizar ese interés y esa atención particular para ensayar una estrategia que libere su juego hacia otros compañeros.