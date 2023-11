Álvaro Chino Recoba dio una conferencia de prensa este jueves en Los Céspedes para hacer algunas puntualizaciones en la previa del clásico de este sábado. Lo primero que el entrenador de Nacional dejó en claro es que ya tiene el equipo confirmado para disputar el partido ante su rival histórico: “El 11 ya lo tengo y por suerte ustedes no”, sostuvo, haciendo alusión a los periodistas que estaban allí. “Hay jugadores que son para este tipo de partidos, porque lo han demostrado, y hay jugadores que son debutantes”, agregó.

Sobre el trabajo del equipo en estos días previos al encuentro más esperado de la fecha, Recoba contó que, como es habitual, se bajan las cargas en los entrenamientos “pero no la concentración ni la intensidad”. “Esta semana, por ejemplo, no hicimos doble horario por una cuestión de que el jugador tiene que llegar liberado al partido, que es el más importante que tenemos hasta el final”, sostuvo.

A su vez, el entrenador albo remarcó la confianza que ganó el conjunto tricolor tras el triunfo 3-0 frente a River Plate: “Tengo confianza en mis jugadores, están con muchas ganas. Estos días trabajamos las pelotas quietas y cómo tenemos que defender. Ahora a esperar que los jugadores lleguen con las cosas claras. Estamos muy tranquilos”, alegó.

Metodología de juego

Consultado por la idea de juego que implementará para el partido, explicó que se centra en lo que el equipo le ha dado, “que es mucho”. “Me baso en lo que tenemos y hemos hecho, sabemos en dónde nos puede complicar el rival si no estamos atentos, pero no sé qué equipo van a poner, imagino que serán más o menos los mismos de siempre”, dijo en alusión a Peñarol, pero hizo énfasis en lo que tiene que hacer su combinado: “Tenemos que jugar un partido inteligente, de nada va a servir entrar en el fervor que va a haber en el Parque. Tenemos que tener el corazón caliente y la mente fría. Convencidos de no tener miedo a ir para adelante por la victoria. Es una cuestión de actitud”, consideró.

El del sábado será el primer clásico de Recoba como entrenador, y en ese sentido, recordó su época de futbolista: “Me encantaba jugar este tipo de partidos. Nunca tuve la oportunidad de jugar un clásico en el Parque. Hoy tengo un poco más de ansiedad que cuando jugaba”.

El Chino recordó su gol agónico de tiro libre en noviembre de 2014 por el Torneo Apertura, que le dio el triunfo clásico 2-1: “Fue el momento más feliz de mi vida futbolística, me marcó en lo personal porque era lo que me faltaba para cerrar mi carrera. Los años pasan volando”, confesó.

Rival histórico

Recoba se detuvo en algunos detalles del rival: “Sebastián Rodríguez es el jugador que genera en Peñarol y tienen un jugador como [Matías] Arezo al que no hay que dejarle un metro porque le pega de todos lados y va para adelante”, analizó, a la vez que destacó que Peñarol tiene “jugadores rápidos que juegan bien y jugadores de experiencia. Si me decís a quiénes tenemos que estar atentos, es a esos dos, porque uno genera peligro y el otro lo crea”.