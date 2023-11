Federico Valverde, de Real Madrid; Bruma, de Sporting Braga; y Lucas Vázquez, durante el partido por el grupo C de la Champions League, en el estadio Santiago Bernabeu, en Madrid.

Faltan dos fechas para que se cierren las series de la Champions League, pero eso no impide que ya haya equipos que lograron una buena cantidad de puntos que los depositan en la fase siguiente, los octavos de final. Como contrapartida, también están los que ya quedaron eliminados, pero muchos de ellos todavía corren con chances de ser terceros y seguir jugando en la Europa League como premio consuelo.

Federico Valverde fue titular en Real Madrid y jugó un muy buen partido. En la victoria 3-0 de los merengues sobre el Braga portugués, el uruguayo fue clave en la jugada previa al segundo gol con una de sus clásicas corridas con zancadas largas, que abrió la defensa rival y terminó en el tanto de Vinícius Júnior. El Madrid consiguió su cuarta victoria en cuatro partidos por el grupo C, que le valió el boleto a octavos de final. En el segundo escalón de la serie quedó Napoli, que empató 1-1 con Unión Berlin. En el equipo napolitano tuvo minutos Mathías Olivera, quien ingresó en el complemento.

A los demás uruguayos que estuvieron (o pudieron estar) en cancha no les fue bien. El Galatasaray de Fernando Muslera y Lucas Torreira, ambos titulares, hizo un buen partido, pero no fue suficiente ante el Münich, que se impuso 2-1 con dos goles del inglés Harry Kane. Por el mismo grupo Copenhague dio la sorpresa al vencer 4-3 a Manchester United, que no levanta cabeza en ninguno de los torneos que está disputando. El United, donde Facundo Pellistri pasó frío en el banco de suplentes, quedó último.

Un aficionado invadió la cancha con una bandera palestina durante el partido del grupo A de la Champions League entre el Copenhague y Manchester United, en Copenhague. Foto: Jonathan Nackstrand, AFP

Fuera de la raya de cal estuvo Diego Alonso al mando del Sevilla. No es un buen momento para los andaluces, y el director técnico uruguayo está recibiendo muchas críticas de los hinchas sevillanos. Esta vez fue caída 2-0 ante Arsenal y fue el cuarto partido (de cuatro) que Sevilla no puede ganar por la Champions. En esta serie el segundo es PSV, que le ganó 1-0 a Lens.

Por último, hay un grupo liquidado: en el D, Real Sociedad e Inter de Milán alcanzaron los 10 puntos y con eso se aseguraron pasar de fase. Los vascos lo consiguieron al derrotar 3-1 a Benfica (los tres goles de la Real fueron en 20 minutos), mientras que Inter le ganó a Salzburgo agónicamente 1-0 con tanto del argentino Lautaro Martínez de penal.