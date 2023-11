Este miércoles Diego Aguirre asumió la dirección técnica de Peñarol y reconoció tener “una felicidad tremenda”. “Se concreta algo que hace mucho tiempo vengo soñando. Cuando me levanté hoy de mañana imaginando volver a Los Aromos, reencontrarme con mi historia, sentí una sensación que hacía mucho tiempo no sentía”, dijo la Fiera, y agregó que tiene “un compromiso tremendo con el club”. “Peñarol es parte absoluta de mi vida, me ha tocado vivir momentos maravillosos”, sostuvo.

En cuanto al comienzo del trabajo de su nuevo ciclo en el equipo mirasol, Aguirre contó que ya estuvo con el equipo el martes, a pesar de que este miércoles tendrá su primer entrenamiento oficial. Dijo que el equipo está “totalmente metido” en el partido del viernes ante Plaza Colonia, cuando confirme la simpatía del hincha con su llegada: “El recibimiento de la gente y la ilusión que se ha generado es una gran responsabilidad, pero es algo muy lindo, ojalá podamos responder con triunfos y que toda la gente se sienta identificada con el equipo”, expresó.

La negociación

Consultado por el intercambio que tuvo con Ignacio Ruglio para llegar al club, explicó que sólo fueron “dos minutos” de charla. “Este es mi momento y espero aprovecharlo. Estamos preparados para lo que sea. El objetivo es ganar el campeonato y hay que ir partido a partido”, agregó.

Posición política

Entre otros temas, se puso sobre la mesa la reciente elección presidencial del club y sobre esto también fue consultado Diego Aguirre. “No estaba con ningún candidato. Tengo una linda relación con Evaristo, con Tealdi, y el que dijera que me quería llevar me parecía bien. No participé de nada en la elección, simplemente fui a votar como socio. No me sorprendió lo de Nacho, porque me había ido a buscar dos veces”, expresó.

Su presente

El nuevo entrenador aurinegro también habló de cómo se encuentra personalmente para este nuevo desafío, y recordó la Copa Libertadores de 2011 en la que Peñarol llegó a la final, donde cayó con Santos: “Con mucha experiencia, pasaron unos cuantos años de aquel 2011 que nos marcó tanto y que generó tanta ilusión y fue un punto muy importante para el crecimiento del club. Estoy más maduro y preparado”, valoró.

Sobre ese momento, Aguirre habló de su salida del equipo en 2011, asumiendo que es algo que “quedó atrás”. “Peñarol despierta mucha pasión y es entendible, cuando querés mucho a alguien podés tener alguna diferencia y marcás que estás enojado. Hay tantas cosas lindas que nos unen, tanta historia, que eso para mí queda atrás. Sé el cariño y lo que la gente me ha expresado a lo largo de estos años. Feliz de estar acá. Todos unidos y juntos mirando para adelante”, agregó.

En este sentido, reconoció que es una obligación pasar de fase en la Copa Libertadores, algo que va a planificar luego de los cuatro partidos que le quedan al Torneo Clausura.

Hablando de lo deportivo, Aguirre dijo que “el club está en deuda”. “He tenido la posibilidad de estar en grandes equipos y la infraestructura es parte de la cosa. Lo que Peñarol ha hecho es buenísimo, estar en este estadio propio es maravilloso. Son cosas necesarias para crecer y apuntar cada vez más arriba. No podemos negar que el club está en deuda en la parte deportiva, porque las cosas no han sido como todos quisiéramos”, manifestó.

Los demás

Pablo Bengoechea y Walter Indio Olivera le dieron la bienvenida a Aguirre en la conferencia de presentación.

Olivera le agradeció “a todos los dirigentes nuevos que están todos juntos acá, porque eso me llena de alegría, porque Peñarol se lo merece. Peñarol es uno solo.. Y solamente quiero desearle a Diego que tenga mucha suerte y un buen trabajo, que siempre lo estamos esperando y que lo vamos a ayudar en lo que cada uno en su función pueda hacer”.

La respuesta

“Vamos a darlo absolutamente todo para que Peñarol esté donde debe estar. Creo que a un Peñarol unido no lo para nadie. Lo que estamos a cargo debemos ocuparnos de eso”, aseguró Aguirre. “Me imaginé este momento durante mucho tiempo”, fueron las primeras palabras del técnico en su regreso a Peñarol.