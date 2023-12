El país futbolero palpita la llegada de una nueva final por el Campeonato Uruguayo. La misma se disputará en formato “partido de 180 minutos”. Este miércoles será la ida, cuestión fijada por sorteo, en Belvedere. El sábado será la gran final en el Campeón del Siglo.

Rigen los goles que se conviertan entre mañana y el sábado y en caso de paridad, habrá alargue y definición por penales.

En la jornada de hoy se nominaron las ternas arbitrales, cuarto árbitro y cuarta árbitra para el sábado, siendo el caso de Anahí Fernández, además de los encargados del VAR.

Esteban Ostojich dirigirá la final del miércoles en Belvedere mientras que Andrés Matonte hará lo suyo en la final del sábado a las 19.00 en el Campeón del Siglo.

Ostojich será secundado en las líneas por Carlos Barreiro y Marcelo Alonso, mientras que para Matonte lo harán Agustín Berisso y Mathías Muniz.

Andrés Matonte, durante un partido en el Parque Capurro (archivo, julio de 2023). Foto: Camilo dos Santos

Miércoles 17.00 hs Belvedere:

Juez: Esteban Ostojich. Asistentes: Carlos Barreiro y Marcelo Alonso.

Cuarto árbitro: Pablo Giménez. VAR: Antonio García. A VAR 1: Jonathan Fuentes. A VAR 2: Santiago Fernández.

Sábado 19.00 hs Campeón del Siglo:

Juez: Andrés Matonte. Asistentes: Agustín Berisso y Mathías Muniz.

Cuarto árbitro: Anahí Fernández. VAR: Leodan González. A VAR 1: Daniel Rodríguez. A VAR 2: Nicolás Tarán.

Arrasaron

La capacidad del estadio de Liverpool en Belvedere sólo permite 1.000 entradas para visitantes y la presencia del sol constante todo el partido. La venta de entradas para manyas duró apenas unos minutos. Los 1.000 tickets a $ 600 se imprimieron en Abitab casi al instante. En Liverpool tomaron precauciones recordando el partido del “Peñarol inteligencia”, cuando hinchas de Peñarol se hicieron socios de Liverpool para ingresar al partido.

José Luis Palma estableció un sistema de venta para su parcialidad, que permite al socio entrar gratis con su carnet digital, mientras que a los no socios les vende una entrada a $ 600, igual que a Peñarol, siempre y cuando hayan asistido a un partido en el campeonato. Quienes no lo hayan hecho no estarán habilitados para comprar entradas.

La vuelta

La segunda final del torneo quedó fijada oficialmente por la Mesa Ejecutiva y se jugará el sábado a las 19.00 en el estadio Campeón del Siglo.

Para el segundo partido, los socios carboneros, palquistas y butaquistas ya pueden canjear sus lugares por la app, y los socios adherentes y del interior que ya usaron sus entradas de canje también pueden adquirir sus boletos por Tickantel. El miércoles a las 12.00 se abre la venta a todo público.

Los socios de Peñarol entran gratis en las tribunas Cataldi, Güelfi y Damiani. La Henderson sale $ 850 mientras que las entradas generales valen $ 350 en el sector local de la Guelfi, $ 400 en la Cataldi, $ 550 en la Damiani y $ 1.100 en la Henderson. Se adquieren por Tickantel.

Los hinchas de Liverpool van al sector visitante de la Güelfi y las entradas estarán disponibles desde el jueves por Tickantel con un costo de $ 600.

La palabra de Jorge Bava

El entrenador negriazul Jorge Bava, que disputa lo que puede llegar a ser el mejor momento de su carrera, se sinceró públicamente y dijo que el sábado pasado no tuvieron “una buena tarde. Fue un partido muy parejo y disputado, y la conexión que habitualmente encontramos no estuvo. Ese juego no nos benefició”.

El entrenador, que aún no ha confirmado el equipo que disputará la final mañana, se encuentra concentrado en recuperar jugadores y en sostener la mentalidad. Dijo que han “encontrado una base importante, que tiene memoria y es la que nos ha dado réditos”. El equipo se encuentra concentrado en Lomas de Zamora de cara a lo que el entrenador mencionó como “un partido de 180 minutos”.