Luis Suárez tuvo una noche espectacular en su despedida del fútbol brasileño. El salteño brilló con Gremio al convertir dos goles ante Fluminense en el Maracaná, en el encuentro correspondiente a la última fecha del torneo local que finalizó 3-2 a favor de su equipo, del que se despidió ovacionado por los propios y los ajenos -incluso le obsequió su camiseta a un hincha del conjunto local-.

El delantero de 36 años tuvo una temporada de oro en el campeonato brasileño. Independientemente de su grave dolencia en la rodilla, se convirtió en estrella y goleador: cerró su pasaje por Gremio como su máximo goleador en el Brasileirao con 17 goles y 11 asistencias. Fue campeón de la Supercopa Gaúcha, convirtiendo un hat-trick en la final, y consiguiendo el torneo estadual. Además, fue una pieza clave en los clásicos contra Inter. Se hizo cargo de un equipo que estaba en la segunda división llevándolo al vicecampeonato y a la Copa Libertadores.

En esta última noche con el conjunto gaúcho se dio el lujo de marcar dos golazos -uno gambeteando al arquero y el otro picándosela en un penal-, cerrando de la mejor manera una etapa que recordará por siempre y que marcó la historia de un equipo que pertenece a una de las ligas más competitivas del mundo.

Gremio fue el segundo equipo latinoamericano en el que jugó el salteño, que comenzó su extensa carrera en Nacional, desde donde emigró directamente a jugar al fútbol europeo pasando por Ajax, Liverpool, Barcelona y Atlético de Madrid hasta volver al conjunto tricolor, desde donde pasó directamente a Brasil.

Ahora le toca disfrutar de la cosecha de lo que sembró, algo que hará en el Inter de Miami junto a su amigo Lio Messi, porque la pasión es algo que no tiene pensado dejar de lado, al menos por ahora.

Luego de cerrar su etapa en Brasil, Suárez habló con diversos medios uruguayos. Este jueves el jugador dijo en Minuto 1 de radio Carve Deportiva que no está confirmado su pase al Inter de Miami, que ahora necesita descansar y pensar en qué es lo que quiere. “Dije que hasta que no termine el torneo no quiero recibir la oferta”, sostuvo.

Foto: Mauro Pimentel

Además, habló de su pasaje en la selección: “Hay que tener un poco de respeto, no hablar de ciclos terminados, que se nos critique por ser mayores, diciendo que es un ciclo terminado, te molesta porque antes de decir eso tienen que ver la actualidad. ¿Cómo van a estar hablando así de un jugador que está vigente en Brasil, haciendo mérito para estar en la selección? Pero las críticas te hacen más fuerte, a mi cuanto más me critican, más fuerte soy”, le dijo el salteño a uno de los periodistas que anteriormente opinó que su ciclo había finalizado. “Te tengo anotado, me criticaste muchas veces”, agregó, entre risas, el futbolista.

También dijo que al Suárez jóven “no le cambiaría nada”, y destacó la obtención de la Copa América y la de la Champions como sus mejores momentos con el fútbol.

Torneo doméstico

El Brasileirao lo lidera Palmeiras con 69 puntos y un empate le basta para coronarse campeón, ya que el segundo lugar lo comparten Flamengo y Atlético Mineiro con 66 unidades. Un escalón por debajo está Gremio con 65, abajo Botafogo con 64 y más abajo el Red Bull Bragantino con 62.