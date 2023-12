La selección uruguaya en la categoría sub 23 comienza a trabajar para el torneo Preolímpico, la competencia para clasificar a los Juegos Olímpicos de París 2024, torneo en el que Marcelo Bielsa buscará un lugar para la celeste, donde no compite desde hace 12 años: la última vez fue en Londres 2012.

Los futbolistas que el DT eligió hasta ahora son 15: Mauricio Amaro, Erico Cuello, Facundo Techera, Rodrigo Dudok, Patricio Pacífico y Lucas Agazzi de Defensor Sporting; Juan Rodríguez y Silvio López de Peñarol; Paolo Calione y Thiago Helguera de Nacional; Kevin Martínez y Mateo Peralta de Danubio; Faustino Barone y Joaquín Lavega de River Plate, y Agustín Albarracín de Wanderers.

El resto de los citados se irán conociendo a medida que avancen los entrenamientos, sobre todo teniendo en cuenta que varias ligas de alrededor del mundo están por terminar sus temporadas, y que se especula con que la mayoría de los que finalmente jueguen el preolímpico serán los campeones del mundo con Marcelo Broli, aunque, en ese sentido, ya se supo que Fabricio Diaz no integrará la nómina porque su equipo decidió no cederlo.

Este punto es clave: como el torneo es organizado por el Comité Olímpico Internacional y no por la FIFA, los clubes no están obligados a ceder a los jugadores. El mapa de elegibles sub 23 de Uruguay es basto, pero la decisión no será sólo del entrenador, sino que a su elección se le deberán agregar gestiones administrativas para que los futbolistas puedan ser cedidos.

Con buenos antecedentes

En las últimas semanas, el entrenador de la selección uruguaya estuvo recorriendo distintos estadios de Montevideo y el interior durante las últimas fechas del Campeonato Uruguayo. De forma muy sencilla el Loco se ubicó en la tribuna y recibió el cariño de la gente con la mayor naturalidad: charlo con niños y se tomó fotografías con los espectadores, además salió en un video del humorista Shulay Cabrera, quien lo protegió de la lluvia durante el último partido de Liverpool en Belvedere.

Seguramente Bielsa aprovechó las últimas fechas del torneo local para observar jugadores para este torneo. El entrenador tiene el desafío de repetir lo hecho en 2004, cuando consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos con Argentina tras vencer a Paraguay en la final de Atenas, dándole a su país la primera presea dorada de su historia. La clave, en ese momento, estuvo justamente en el armado de un plantel lleno de jóvenes, que en su mayoría no llegaban a los 23 años, el límite en esta competencia.

La competencia

El torneo comienza el 20 de enero y finaliza el 11 de febrero y se disputa en Venezuela, en distintos escenarios de las ciudades Caracas, Valencia y Barquisimeto. La celeste integra el grupo B y debutará recién en la segunda fecha, porque el azar quiso que en la jornada inicial tenga fecha libre.

Por ende, Uruguay comenzará su participación el 24 de enero ante Paraguay en el Estadio Misael Delgado de Valencia a las 17.00 de nuestros relojes. Luego, el día 27 a las 20.00 enfrentará a Chile, el 30 a las 17.00 será con Perú, y el grupo se cierra el 2 de febrero en el partido ante Argentina a las 20.00.

Primero y segundo de cada grupo jugarán la ronda final en régimen de todos contra todos en la ciudad de Barquisimeto, y sólo los dos primeros de esta liguilla final será los clasificados por Sudamérica a los JJOO de París, justamente en el centenario de sus primeros juegos, cuando Uruguay fue campeón olímpico y del mundo por primera vez en la historia.

A propósito de historia, la celeste ha jugado sólo tres veces en fútbol masculino olímpico. Las dos primeras fueron para siempre y están en el escudo de la camiseta: campeones en Colombes 1924 y Ámsterdam 1928. La tercera ocasión fue la que dirigió Oscar Washington Tabárez en los Juegos de Londres 2012, donde a Uruguay no le fue nada bien y terminó eliminado en el grupo.