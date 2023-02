Este lunes Liverpool juega frente a Fénix a las 17.00 en Belvedere por la tercera fecha del Torneo Apertura, y el duelo tendrá la particularidad de que será el debut de Luciano Rodríguez en el conjunto de Jorge Bava.

“Es difícil pasar de estar un mes enfocado en un torneo tan importante y venir y sin tener mucho descanso tener que sacarse el chip y seguir compitiendo. Hoy me toca debutar en mi club y espero que sea de la mejor manera”, sostuvo en la previa del encuentro Luciano Rodríguez.

A causa de su participación, Progreso realizó una movida con Liverpool para que los hinchas del gaucho del Pantanoso puedan ir a ver a su exjugador; para eso, podrán ingresar sin abonar entrada. “Tengo mucho cariño a la gente de Progreso y estoy muy contento con esta movida”, aseguró.

El jugador habló en el programa radial Todo pelota sobre lo que significa para él debutar en Liverpool. “Debutar en un nuevo club siempre genera una expectativa muy grande, me siento orgulloso y querido por la gente de Progreso y espero poder hacerlo de la mejor manera, dejar una buena imagen. Espero dar lo mejor y que el equipo gane”, sostuvo.

Algo por lo que se destaca el delantero es por su pegada. “Practiqué bastante la pegada, con Diego Guastavino. Miro jugadores que tiendan a pegarle así, Huevo Lozano, Cristiano Ronaldo, muchos que usan esa técnica y trato de imitarlos”, confesó.

El jugador de 19 años se encuentra en un gran momento de su carrera, pero antes debió atravesar por duros obstáculos, como una lesión de columna.

“Una lesión para un futbolista es difícil y más para todo el tiempo que me tuvo fuera de las canchas. Tuve que hacer reposo total por un año. Pude salir adelante por la familia y amigos que me mantuvieron todo el tiempo, pero la realidad es que quise dejar el fútbol porque no encontraba esperanzas, no podía entrenar, ni siquiera trotar. Fue una lesión muy grave, pero por suerte pude salir adelante y recuperarme bastante bien tras tiempo sin jugar”, confesó.

Pero ese no fue el único momento en el que amagó con dejar el fútbol. “Era muy chico, estaba con malas juntas y no estaba concentrado cien por ciento en lo que me gustaba. Estaba en la edad de no hacer caso, pero tuve la contención de amigos y familia que me mantuvieron en la línea correcta”, contó.

Luciano lleva el fútbol en la sangre. Su padre, Néstor Rodríguez, apodado el Pampa, jugó en San Jacinto, Progreso y Tabaré. Luciano era un niño cuando lo iba a ver jugar con sus hermanos. “Una vez caímos los cinco hermanos a verlo y le decíamos a la gente 'somos los hijos del Pampa'”. Yo trato de copiar lo que me dicen que hacía él, porque tengo su genética, me dijeron que era un muy buen 9, no me tocó verlo jugar, pero me dijeron que jugaba muy bien”, contó.

Su carrera comenzó de niño; jugaba en la sexta división de Bella Vista cuando su representante, José Jorge, lo descubrió. “Al principio me dieron una mano trayéndome canastas y demás. Poco a poco generamos un vínculo especial, con la lesión nunca me soltó la mano, siempre estuvo para mí, llevándome al quiropráctico, llevándome a resonancias”, contó.

Este domingo Luciano estuvo en el Campeón del Siglo viendo a su hermano, Emiliano Rodríguez. “Tengo una excelente relación con mi hermano, ayer lo fui a ver en el partido con Peñarol, trato de acompañarlo y él también. Capaz que pensaron que fui a ver a Peñarol, pero en realidad fui a ver a mi hermano”, sostuvo.

Por otra parte, el delantero recordó a Álvaro Fuerte, uno de sus entrenadores. “Álvaro fue el que más me convenció, confió mucho en mí, pude jugar la mayoría de los partidos de titular con él. Es muy humilde, se merece todo lo que le está pasando, trabajó mucho para eso. Está en el mejor club del mundo y que tenga esa amabilidad y humildad de estar para todos es muy admirable”, expresó.

Por último, destacó lo importante que fue para su carrera participar del Sudamericano sub 20. “En Progreso las condiciones eran otras, la cancha no estaba en condiciones, eso influye mucho. En el Sudamericano pude demostrar bastante y espero poder seguir así. Me encantaría tener la oportunidad de jugar una copa internacional como la Libertadores, es un sueño a cumplir”, finalizó.