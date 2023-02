El vicepresidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol, Gastón Tealdi, denunció haber recibido comunicaciones con amenazas en redes sociales a través de mensajes directos.

“Lamentablemente no es la primera vez, pero son consecuencia de la bandera, es una bandera que fue hecha especialmente porque no es la que hace la barra de último momento, son banderas que están prolijamente confeccionadas”, sostuvo el vicepresidente de AUF sobre una bandera que apareció colgada el domingo durante el partido de Peñarol y Boston River en el Campeón del Siglo, colgada sobre el tejido de la tribuna Cataldi, con el lema “Tealdi traidor”.

“Me pareció muy subjetivo que la empresa que tiene los derechos de televisión que en la ceremonia elige qué enfoca y qué no, enfocó en primera plana con comentarios de sus periodistas sobre la bandera”, dijo Tealdi a la diaria.

El dirigente se comunicó con la seguridad de AUF e hizo la denuncia en la unidad de la violencia en el deporte, que ahora trabaja para identificar a las personas en cuestión.

El exdelegado de Peñarol en AUF asocia lo sucedido con su relación con Ignacio Alonso. “Es una lástima porque es injusto, en ningún momento me manifesté en contra de la posición del club, sino todo lo contrario. Desde el momento que hablamos con Ignacio Ruglio y quedamos en que yo no iba a interferir en la elección, de la que yo no participo porque no voto, sólo presidió el congreso. Como Ignacio Alonso fue candidato, me vinculan con él porque tengo una relación de cuatro años. Tengo muy buena relación tanto con él como con Pablo Ferrari”, sostuvo.

Y agregó: “Hay cosas fuera de lugar, estas situaciones de violencia son lamentables, vienen de barra que son los mismos que nos hacen perder puntos y sanciones que después uno tiene que salir a pelear para que sea lo mínimo posible”.