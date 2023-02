Este lunes el conjunto de Marcelo Broli disputará su segundo encuentro por el hexagonal final del Sudamericano sub 20 de Colombia, frente a Venezuela. Con dos bajas por lesión: la de Juan Cruz de los Santos y la de Anderson Duarte, que están comenzando un proceso de recuperación, sumadas a la situación de Damián García, que estuvo sentido, Uruguay deberá armar el juego para quedar más cerca del objetivo de clasificar al Mundial, que comienza el 20 de mayo en Indonesia.

Sobre el triunfo ante Ecuador, Broli analizó que se trató de una muestra de carácter del equipo, “Cuando las energías se estaban agotando los jugadores dieron un plus y nos llevamos tres puntos importantísimos para el objetivo”, sostuvo en las declaraciones post partido.

El ayudante del DT, Diego Ruso Pérez, ha sido una pieza fundamental para el equipo. El integrante del cuerpo técnico habló con el programa de televisión Punto Penal, y expresó que los jugadores “están dando mucho por la camiseta celeste”.

“Hay un cuerpo técnico que organizó Giordano muy bueno, que trató de unirse en seis meses, algo que no es fácil. Se ha formado una linda familia que está haciendo un muy buen sudamericano”, agregó.

Pérez se sumó a este cuerpo técnico de cara a este Sudamericano. Sobre ese hecho destacó la química con Marcelo Broli. “Parecíamos hermanos de la vida desde el primer momento. Él fue la parte fundamental. Surgió una linda química, algo que no es tan común. Llegué al complejo, me sentí como si nunca me hubiera ido. Eso fue fundamental para trasladarlo en nuestro cuerpo técnico”, expresó.

Por su parte, el capitán de la celeste, Fabricio Díaz, manifestó que el equipo va a “dejar todo”. “Somos uruguayos, nunca favoritos. Sabemos que estamos haciendo un torneo genial, venimos invictos pero quedan tres finales”, agregó.