Este jueves, el entrenador de Nacional, Ricardo Zielinski, habló con la prensa en el Parque Central. En primer lugar aclaró por qué estuvo sin hablar desde el último partido de Nacional ante Plaza Colonia: sostuvo que no lo había hecho porque “no estaban dadas las condiciones de estructura. No tengo inconvenientes, por ahí no hablo cuando la cosa va bien y hablo mucho cuando la cosa va mal”, sostuvo.

Zielinski explicó la mala racha del tricolor haciendo énfasis en los jugadores: “Hemos sostenido algo y algunos jugadores todavía no están al nivel que queremos, va a haber una competencia interna y vamos a poner al que mejor está. No hemos variado nombres ni jugadores excepto lesión, suspensión o algo así”, sostuvo.

A su vez, consideró que el torneo recién comienza y que por eso sigue organizando el equipo, que hay inicios que son mejores o peores y no siempre el que arranca bien termina bien. “Esto es largo, recién arranca. Nosotros seguramente vamos a estar en la pelea del campeonato sí o sí, y también tenemos la Copa Libertadores”, afirmó.

A su vez, recordó que el mal comienzo de Nacional de este año no es una excepción: “Todo inicio en Nacional ha sido complicado en los últimos años, y este no es la excepción, pero estaremos en la pelea por el campeonato”, dijo.

Nacional sólo pudo sumar cuatro de los nueve puntos posibles, mientras que Peñarol está invicto. “No me importa lo que haga el rival, me interesa mi equipo. No siempre el que arranca bien termina bien. Esto es largo y, seguramente, estaremos en la pelea por el campeonato. Me preocupa todo, pero estamos esperando la mejoría de algunos jugadores a nivel individual para que mejore lo colectivo”, alegó Zielinski.

En cuanto a las individualidades, habló sobre Gastón Pereiro, que “hacía dos años que no jugaba un partido completo”. “Va logrando una continuidad que le permita llegar al nivel en el que esperamos que esté. Es lógico que no esté en plenitud en esta etapa, pero está trabajando bien”, expresó.

Sobre Sergio Rochet, evaluó que “en general rindió bien”. “No ha tenido el nivel del proceso anterior porque esto recién arranca, pero los rivales tampoco nos han atacado mucho en estos partidos”, consideró. Sobre Federico Martínez dijo que “tiene una lesión y le hicieron estudios, pero mañana lo van a evaluar para ver si puede ser de la partida”, adelantó.

“Nacional es el problema, no el rival. Tenemos que solucionar ese tema, buscarle un funcionamiento. Racing será difícil como todos en el fútbol uruguayo. Tenemos la obligación de encontrarle la vuelta”, finalizó.