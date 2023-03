El martes se llevó a cabo el Consejo de Liga de cara al inicio del Campeonato Uruguayo de Fútbol Femenino 2023. Luego de intercambiar sobre el formato de competencia, el Consejo de la Divisional A solicitó un cuarto intermedio que fue aprobado por la mayoría de los clubes -Atenas y Nacional se abstuvieron- con el objetivo de conseguir mejores recursos.

Lo mismo sucedió en el Consejo de Liga del resto de las divisionales: se votó el formato del campeonato, se intercambiaron opiniones y se votó un cuarto intermedio para tener mejores ingresos, en este caso partiendo de la base de que en la C hay clubes que deben pagar para estar en la competencia.

El año pasado cada club de la A recibió un aproximado de 5.900 dólares por la televisación del campeonato a través de AUF TV, pero desde hace dos años hay una oferta de la empresa Tenfield que los clubes consideran mejor.

Tenfield manifestó nuevamente su voluntad de tener la producción y difusión del femenino con una oferta de 500.000 dólares, lo que significaría unos 50.000 dólares por club por las próximas tres temporadas, más el 50% de la ganancia de venta por la publicidad estática y un fondo económico para las demás divisionales, además de un fondo de 30.000 dólares anuales para la cobertura en mutualistas de las jugadoras -incluyendo operaciones y emergencia médica-.

Los costos de la realidad

La Asociación Uruguaya de Fútbol tiene los derechos de televisación del fútbol femenino y no se ha mostrado a favor de abrir una licitación para que otra empresa produzca este producto. Según su Estatuto, “la AUF es la titular primigenia de todos los derechos que emanan de las competiciones que organiza, así como de aquellas [en las] que participa con sus Selecciones Nacionales y de los actos que se realizan en su jurisdicción, sin ningún tipo de restricción respecto al contenido, el tiempo, el lugar y aspectos técnicos y legales. Estos derechos comprenden, entre otros, toda clase de derechos de orden financiero, grabaciones audiovisuales en general y de radio, derechos de reproducción y transmisión y derechos de multimedia [...]”.

Para la temporada 2023, la AUF proyecta un ingreso de 218.000 dólares por los espónsores, que se dividen en: Farmashop (28.000 dólares), Rexona (30.000 dólares), Directv (140.000 dólares) y anunciantes de AUF TV (20.000 dólares), frente a 60.00 dólares de egresos por la producción de AUF TV, lo que genera una rentabilidad proyectada de 157.100 dólares.

La producción de AUF TV implica 60.000 dólares de gastos frente a 140.000 dólares de ingresos que hay en el estado de cuenta del fútbol femenino de la AUF. Los clubes consideran que no es un negocio que les sirva porque los partidos se emiten por streaming y eso le quita visibilidad al producto.

Lo que creen los clubes que están a favor de que se abra la licitación de la producción del fútbol femenino es que la difusión es crucial para el crecimiento y que sería mejor mostrar el fútbol femenino en el lugar donde se muestra todo el fútbol en Uruguay. “Hoy es Tenfield quien ofrece hacer esto, mañana puede ser cualquier otra empresa, pero para que el fútbol femenino crezca y llegue lo que queremos, que es profesionalizar a futuro, hay que empezar a tener este tipo de nuevos ingresos y de experiencia”, explicó a la diaria Javier Saavedra, el delegado del futbol femenino de Liverpool, quien agregó que “cualquiera está en su casa mirando un partido por la televisión y si empieza otro de fútbol femenino te podés enganchar a verlo; es un despropósito acostumbrar a la gente a que se tome el trabajo de ir a una plataforma”.

A su vez, los clubes evaluaron que la experiencia de la transmisión por Directv no fue muy buena porque no tuvo promoción y no hubo equipos comentando los partidos ni haciendo notas, sólo se pasaron los partidos. “Con Tenfield está el interés de potenciarlo con la transmisión, hacer notas y algún programa, lo que significa minutos para hablar del fútbol femenino. Es una manera de potenciarlo”, comentó Saavedra.

Ante la consulta sobre la posición de los clubes respecto de la oferta de Tenfield, desde la AUF confirmaron a la diaria que están trabajando en lo planteado por los clubes en el Consejo de Liga. La idea de la asociación es tomar todas las inquietudes que los equipos manifestaron y analizarlas para que el campeonato pueda comenzar en la fecha acordada, algo que la AUF no está dispuesta a cambiar.