En el fútbol playa de elite hay lugar para pocos. Cada vez son más los países que lo juegan, más selecciones que compiten por un lugar en el mundial y los cupos siguen siendo los mismos: 16.

Sacar pasajes para el Mundial cuesta mucho. Económicamente cada vez hay que destinar más recursos para seguir compitiendo al máximo nivel, y deportivamente todo está más parejo que antes. La eliminatoria sudamericana tendrá lugar en Rosario, Argentina, comenzará este fin de semana y pone en juego tres cupos para el Mundial de Emiratos Árabes que se disputará entre noviembre y diciembre.

El formato de la eliminatoria trajo polémica. Históricamente la Conmebol disputaba la Copa América por un lado y la eliminatoria por otro. En esta ocasión decidió unificar las dos cosas, entonces la Copa América que comienza el sábado también será eliminatoria. La polémica apareció con la conformación de los bombos para el sorteo. Las 10 selecciones se dividieron en dos grupos, pero la Conmebol utilizó como referencia la última Copa América disputada, dejando de lado la última eliminatoria y el ranking mundial. Es así que los cabezas de serie fueron Argentina por ser el anfitrión y Paraguay por ser el último campeón de Copa América. Al bombo 2 fueron Brasil (2° de Copa América) y Chile. Luego vinieron Perú y Venezuela, después se sorteó a Uruguay (7° en Copa América) emparejado con Colombia y por último Ecuador y Bolivia.

Esto afectó a Uruguay, porque la eliminatoria pasada terminó segundo y además es el tercer equipo sudamericano del ranking mundial. Finalmente integrará el grupo A junto a Argentina, Brasil, Ecuador y Perú.

Gastón Laduche, capitán de Uruguay, y Agustín Candido, de Boston River. Foto: Camilo dos Santos

A la arena

Estas son cuestiones de escritorios y gente de traje. Los que ponen los pies en la arena no tienen tiempo de distraerse con otra cosa que no sea prepararse de la mejor manera. La semana pasada el cuerpo técnico encabezado por Germán Parrillo definió los 12 jugadores que integrarán el plantel. Con respecto a la última eliminatoria repiten 9 y debutan 3.

“En el segundo semestre del año pasado tuvimos amistosos en Paraguay, en octubre los ODESUR y luego un cuadrangular en Chile. Todo se tomó como preparación para la Copa América”. El que habla es Andrés Laens, quien disputó los mundiales de Paraguay 2019 y Rusia 2021. El arquero Alejandro Guerrero contó que la preparación fue buena y que la novedad fue que en ocasiones se hizo doble turno para disputar amistosos contra equipos locales. Fueron seis partidos en total donde se buscó que fueran lo más reales posibles, con árbitros incluidos.

Uno de los veteranos de mar y arena es Gonza Cazet, quien va por su octava eliminatoria. “Las últimas ocho semanas fueron muy intensas. Además se jugaba el Torneo Preparación los fines de semana” responde.

El fixture de la Copa América marcó que el debut de Uruguay sea contra Argentina. Es el más determinante de los debuts de la historia. Guerrero dice: “El ganador se va a encaminar ya que en la serie está Brasil”; Cazet también lo piensa: “El primer partido es fundamental, no hay margen” y Andrés Laens aporta un dato más “vamos a jugar el primer partido contra el anfitrión, y aunque no sea la misma disciplina están con la fiebre mundialista, y eso genera expectativa”.

Germán Parrillo, director técnico de Uruguay. Foto: Camilo dos Santos

Luego vendrá Brasil, que está un escalón más arriba del resto, y a continuación el siempre cambiante Ecuador. Uruguay cerrará el grupo contra Perú, un equipo que viene consolidándose en la disciplina y suele ser un hueso duro de roer. Avanzan los dos primeros de grupo a semifinales, los ganadores de esas semis ya se clasifican al mundial y los acompañarán el ganador del partido por el tercer puesto.

La palabra del DT “La preparación es buena. Desde que terminó el Mundial preparás la próxima Eliminatoria, es un tiempo largo de preparación”, dijo Germán Parrillo a la diaria. Asegurando que las parte física y técnico-tácticas fueron bien trabajadas, sobre el primer encuentro, el “decisivo” ante Argentina, el DT comentó que “son planteles que se conocen mucho” y por eso “el que menos errores cometa o el que tenga una tarde inspirada es el que va a ganar. Es para cualquiera, pero me siento con mejor plantel y mejor capacidad de juego que ellos”.

Fixture de Uruguay

11/3 vs Argentina

12/3 vs Brasil

13/3 vs Ecuador

14/3 Jornada de descanso

15/3 Fecha libre

16/3 vs Perú

Ranking Mundial

3° Brasil

8° Paraguay

10° Uruguay

23° Venezuela

24° Argentina

28° Colombia

29° Perú

34° Chile

45° Ecuador

57° Bolivia

Plantel

Alejandro Guerrero (arquero)

Jonathan Díaz(arquero)

Richard Catardo

Luis Quinta

Gastón Laduche

Agustín Quinta

Santiago Miranda

Facundo Abad

Nicolás Bella

Ignacio di Bello

Andrés Laens

Gonzalo Cazet

DT: Germán Parrillo

AT: Leandro Fiore

Profe: Daniel Bonino.