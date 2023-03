Luego de la victoria del brasileño André Gohr en el Prólogo, la Vuelta Ciclista de Uruguay tendrá nuevamente a la Plaza de Toros de Colonia como fondo de pantalla. Esta vez será desde allí donde se largue en pelotón rumbo a Canelones. “Es la etapa más nerviosa, que siempre se complica”, comentó a la diaria Ramiro Vidal, director del San Antonio de Florida

“Pienso que la primera parte (de la etapa) se estudia un poco, tranquilos porque todo el mundo está con esa cosa de empezar a acomodar el cuerpo”, profundizó. Pero aclaró: “creo que la parte que es crucial, son los últimos 20 kilómetros, de San José a Canelones”.

En la misma línea, Roderyck Asconeguy, ciclista del Villa Teresa explicó: “Es una carrera en la que hasta Santa Lucía vamos a tener el viento del mismo lado, pero después se hacen unos desvíos en las rutas y ahí va a cambiar el viento”.

El tramo final, según Vidal es más descampado, y allí “los kilómetros empiezan a pesar un poquito y es la parte donde te pega el viento de costado; es a fondo”. Asconeguy, sin haberlo escuchado al de San Antonio, coincidió en su opinión: “Hay que estar atentos al factor viento, que es lo que define la carrera acá en Uruguay”.

En relación a cómo se vive dentro del pelotón el inicio de la Vuelta, Vidal consideró que “es raro, porque vos no podés regalar nada, no hay especulaciones, pero es un poco una etapa de transición”. En resumidas cuentas, podría ser un día muy tranquilo, pero entre esa tranquilidad, siempre puede haber ataques inesperados. “Eso quiere decir que tenés que estar atento, porque se gana y se pierde por un segundo. Hay que estar atentos y buscando cortes para que no te sorprendan”, dijo Vidal.

Para cerrar, el técnico del club floridense dio una idea de cómo se planifican las carreras a esta altura: “La idea es que a lo primero vos no tenés que gastar. Tenés que ir en el grupo para no generar gasto de piernas. Esto es una caja de ahorros; hay que cuidar”. Se refiere a los esfuerzos de los ciclistas, que al rodar en pelotón consumen menos energía porque el viento les ofrece menor resistencia en un grupo compacto, que en grupos reducidos o en solitario.

Este viernes sabremos si los demás equipos también quieren ahorrar, o están dispuestos a apostar.

Etapa 1 Colonia - Canelones 172,5 km Largada: desde la Plaza de Toros

Hora de largada: 8:55

Llegada: Plaza 18 de julio

Hora de llegada a velocidad media de 44 km/h: 12.50

Hora de llegada a velocidad media de 40km/h: 13.13

Recorrido: Ruta 1, Ruta 11, Ruta 3, Ruta 11, Perimetral, Ruta 81, Ruta 5, José Batlle y Ordóñez

