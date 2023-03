Diego Hernández fue el último futbolista convocado a la selección uruguaya para los amistosos de la fecha FIFA correspondiente a marzo, que serán este viernes frente a Japón y el próximo martes frente a Corea del Sur. El delantero bohemio jugó en Wanderers contra Racing el domingo y convirtió un gol. Luego se fue a dormir, y cuando amaneció se enteró que era jugador de la celeste.

“Jugué en el Palermo, me fui a dormir y me levanté con esa noticia. Ese día empezó a llover y me llamó mi padre preguntándome si podía llevar a mi hermana al liceo para que no se moje, me fui sin el celular y cuando volví tenía una llamada perdida de un número desconocido -que después me enteré quien era- y dos mensajes del Chapa, el técnico del club, a las 7.00. Pensé que no era normal, que algo pasaba, y ahí vi el mensaje del Chapa, decía ‘levantate que viajas con la selección’”, contó quién ahora vestirá la casaca número 10 del conjunto charrúa.

“Sentí mucha emoción. No lo creía. ‘¿Qué selección?’ le respondí y cuando entendí, nos empezamos a reír. Uno trabaja para estos llamados, es lo más lindo del fútbol, pero no me lo imaginaba tan pronto. Es un desafío que junto con mi familia lo tomamos muy bien y con ganas. Conocía a varios de mis compañeros, Facu Torres, Fede Valverde, Santi Bueno, Diego Rossi, Mati Arezo”, contó Diego Hernández a AUF TV.

Para presentarse, Hernández describió su forma de juego: “Mi características son el juego rápido, veloz, el uno contra uno, terminar las jugadas”, alegó.

Que ganas de volver

También habló en la previa del duelo de este viernes Joaquín Piquerez. El ex Peñarol confesó que esperó mucho el momento de volver a jugar con la celeste.

“Voy a tratar de aprovechar y disfrutar, y si toca sumar minutos lo voy a hacer de la mejor manera posible. Siempre es un orgullo estar prereservado y luego estar a la espera de estar en la lista final, siempre atento”, sostuvo.

Piquerez recordó el momento en el que se enteró que Marcelo Broli lo había convocado. “Cuando me enteré que estaba convocado estaba cenando en Brasil con un amigo, no estaba dando bola al celular, había pasado media hora de que llegó la noticia, tenía miles de mensajes de amigos, familiares, y ahí llegó más por mensaje que viendo las redes”, contó.

Sobre su momento actual, remarcó que está en un gran momento futbolístico, tanto en lo personal como con su equipo. “Vengo de hacer un gran campeonato el año pasado. Comenzamos el año bien, ganando la final a Flamengo en el Paulista, vengo en un buen momento”, expresó.

“Metas: seguir ganando títulos en el Palmeiras, con buenos rendimientos que eso me deja más cerca de las selección”, aseguró.