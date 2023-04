La Vuelta Ciclista del Uruguay tiene definidos a sus grandes favoritos luego de la quinta etapa, que se realizó en dos tramos: Mercedes - Paysandú por la mañana y una prueba contrarreloj individual en la capital sanducera por la tarde.

Sebastián Rodríguez, del San Antonio Florida, se quedó con la primera parte. Tras participar en una fuga durante un largo tramo de la competencia, en la que también ganó el embalaje sprinter para seguir consolidando su liderazgo en la clasificación por la malla verde, el ciclista fraybentino llegó entre los escapados a la meta y le ganó a Abraham Paredes, del Maní Zabala. En tercer lugar finalizó Diego González, del Náutico Boca del Cufré.

Cuando ya caía el sol en la heroica, André Gohr, ciclista brasileño del Funvic, se quedó con el segundo parcial del día y subió al primer lugar de la general. Es seguido de cerca por Roderyck Asconeguy del Villa Teresa a 10 segundos y por dos ciclistas del Cerro Largo, Agustín Moreira y Jorge Giacinti, ambos a 16 segundos.

Este miércoles el pelotón afrontará la etapa más larga, con casi 200 kilómetros entre Paysandú y la ciudad de Tacuarembó. La carrera acaba de empezar.

5b: A lo que vinimos

La tarde en Paysandú se presentó agradable, nublada pero cálida, disfrutable para el público y no muy desafiante en sus condiciones para los ciclistas. El desafío estuvo en la competencia.

Son pocos y son parejos los ciclistas que vinieron a disputar la Vuelta Ciclista del Uruguay con posibilidades reales de hacerlo. La lista no era muy larga, pero tenía a 25 corredores en menos de un minuto. Eso es cosa del pasado, ahora el tablero se movió, algunas fichas ya no juegan y otras tendrán que remarla de atrás.

Entre los de adelante, el que salió airoso de la batalla fue André Gohr, ciclista brasileño del Funvic que desde la primera tarde, al disputar el prólogo en Colonia, anunció que venía para esto, para ser primero. Terminó en un tiempo de 30 minutos, 3 segundos y 11 centésimas.

“Creo que fue un día importantísimo. Tenía que salir bien la crono, y salió, pero como dije el primer día: la vuelta es larga y la diferencia es muy poca”, recalcó el vencedor del día y nuevamente líder.

Airoso también salió Roderyck Asconeguy, que buscó luchar como pudo, y aunque no se considera un gran contrarrelojista, los resultados no dicen lo mismo. Estuvo en un gran día y terminó en 30.18,84, para quedar tercero en la etapa. Dejó apretada la carrera con el brasileño, al que persigue de cerca en la general a 10 segundos. “Había que ser realista. Sin duda el objetivo principal era no perder demasiado tiempo con ciclistas que son especialistas en las cronos”, comentó antes de subir al podio, buscando con su mirada a Gohr. “Es un día para el recuerdo porque cumplí con las expectativas que tenía”, sentenció.

Los Cascos Azules están al acecho. A Agustín Moreira se lo tenía como favorito en el día para pelearle el primer puesto a cualquiera. En su equipo lo veían como ganador. No falló, pero tampoco tuvo esa actuación exuberante que hubiese querido, para poner la carrera a su favor. Quedó cuarto en el día y cuarto también en la general, pero con la misma diferencia que el tercero, quien es además su compañero de equipo, Jorge Giacinti. Están a 16 segundos del malla oro.

Entre los que le ganaron a Moreira en la tarde del martes se encuentra el cordobés. Dos veces ganador de la vuelta (1998 y 2004), el Gringo mantiene su vigencia pese a que acumula más años en las piernas que sus rivales y sus compañeros. Son 48 otoños los que carga, que no le impidieron ser segundo en la crono del martes con un tiempo de 30.11,77

“Hay que entrenarse, en esto no hay secreto. Y a veces tener la cabeza fría”, dijo Giacinti para explicar su vigencia. “No esperaba que me saliera tan bien la crono porque estos días me ha costado mucho, he venido sufriendo bastante, pero tuve un día bueno”, confesó. “Estamos bien, tenemos tres hombres entre los cinco primeros, falta mucha vuelta, van a pasar muchas cosas y hay que estar ahí a la altura de las circunstancias”, opinó.

Destacadas también fueron las actuaciones de Matías Presa (5º- 30.48,34), que quedó quinto en la general, y Pablo Troncoso (6º- 30.51,26), que trepó del 11º al 6° en la tarde del martes. Ignacio Maldonado (8º- 31.10,25) y Fernando Méndez (10º- 31.14,49) también pueden considerarse satisfechos y siendo 7° y 8° de la general, pero líderes de sus equipos, todavía pueden considerarse aspirantes a sorprender en la lucha por la Vuelta.

A cuidarla

“Más que nunca ahora todo el equipo está enfocado en mantener la malla. No va a ser fácil. Asconeguy, Giacinti y Moreira están todos muy fuertes, entonces hay que ir día a día y ver lo que pasa”, valoró el líder al pensar en los próximos días.

“Ahora es el momento de mostrar para lo que venimos. El equipo viene mejorando y tengo mucha confianza de que podamos llevar la malla hasta Montevideo. La diferencia es poca, vamos a tener que estar atentos a las bonificaciones”, advirtió. El malla oro cree que tanto Cerro Largo como Villa Teresa son los dos equipos más fuertes, y lo vienen demostrando, por eso los apunta como retadores.

A quererla

José Asconeguy ganó la Vuelta Ciclista del Uruguay en tres ocasiones. Gloria del deporte pedal local. Ahora su hijo está a 10 segundos de la punta, de vestirse de amarillo. “Hay que planificar bien los días que quedan porque van a ser muy difíciles. Vienen etapas muy largas, etapas duras como la de Melo. Hay que ser precavidos e ir con mucho cuidado para no perder demasiado tiempo y estar al alcance de la malla”, analizó Roderyck, ya pensando en seguir dando lucha. Se propone estudiar en la ruta qué carrera plantearán Funvic y Cerro Largo, para no ser demasiado ambicioso y quedarse sin fuerzas luego. Su deseo es uno, y solamente uno en este momento: “Si todo sale bien, culminar con la malla oro”.

Por su parte, en el club arachán, Jorge Giacinti lo tiene claro: “El objetivo es ganar la Vuelta y nuestro principal hombre sigue siendo Agustín (Moreira)”. Entiende que para ese trompo hay muchos nenes, pero pasa raya de la quinta etapa: “la cosa ya está entre menos y nosotros somos tres”. Y qué tres, todos campeones de Rutas de América con un gran poderío colectivo.

“Hay que esperar y buscar el momento justo. El equipo de Gohr tiene buenos corredores. Han trabajado siempre porque tenían esa seguridad de que él iba a hacer buena crono”, evaluó el cordobés, quien también elogió a Asconeguy.

Giacinti sueña lo que sueña todo un departamento: “Yo quiero que el Cerro Largo gane la Vuelta”, dijo sin vacilar. “Si me toca a mí, sería encantado de la vida, pero lo que más quiero es que la gane el equipo y tenga su primera, sin importar cuál de los tres ciclistas la gane”.

La Vuelta Ciclista del Uruguay ya tiene las cartas sobre la mesa. Para atrás en la general se fueron corredores como Pablo Anchieri (dolorido tras su caída del lunes y no especialista en las pruebas cronometradas) y Agustín Alonso (que tuvo problemas durante la crono y debió cambiar de bicicleta). Ahora están 12º y 11º a 1:47 y 1:42 respectivamente.

Unas líneas aparte corresponden como reconocimiento a Mariano de Fino, quien el lunes se cayó y se sacó el hombro izquierdo de lugar, pero tras recibir atención médica y ser dado de alta, el martes estuvo en la competencia, terminando la crono 21º con 31:53,60. Su compañero Ivo Weickert pintó notablemente el sentimiento: “Es admirable. Yo no lo podía creer. Hoy pensé que iba a ir atrás del pelotón, pero en un momento íbamos a 60 kilómetros por hora, rápido, vino por afuera y se puso a tirar con nosotros. Demostró que es un crack, que es un ciclista de verdad”.

Clasificaciones de la 78ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Etapa 5a / Mercedes - Paysandú

Pos Ciclista Club 1 Sebastián Rodríguez San Antonio Florida 2 Abraham Paredes Maní Zabala (Arg) 3 Diego González Náutico Boca del Cufré 4 Federico Clara Unión 33 5 Juan Cruz Sosa 33 de San José

Etapa 5b / Paysandú (Contrarreloj individual)

Pos Ciclista Club Diferencia 1 André Gohr Unifunvic (Bra) 30.03,11 2 Jorge Giacinti CC Cerro Largo 30.11,77 3 Roderyck Asconeguy Villa Teresa 30.18,84 4 Agustín Moreira CC Cerro Largo 30.21,28 5 Matías Presa CC Cerro Largo 30.48,34

General individual

Pos Ciclista Club Diferencia 1 André Gohr Unifunvic (Bra) — 2 Roderyck Asconeguy Villa Teresa 0.10 3 Jorge Giacinti CC Cerro Largo 0.16 4 Agustín Moreira CC Cerro Largo 0.16 5 Matías Presa CC Cerro Largo 1.01 6 Pablo Troncoso CC Cerro Largo 1.07 7 Ignacio Maldonado Unión 33 Vergara 1.16 8 Fernando Méndez San Antonio Florida 1.28 9 Ivo Weickert Villa Teresa 1.39 10 Alejandro Acton Alas Rojas 1.41

General por equipos

Pos Club Diferencia 1 CC Cerro Largo — 2 Villa Teresa 2.03 3 Unifunvic (Bra) 2.43

Premio Sprinter

Pos Ciclista Club Puntos 1 Sebastián Rodríguez San Antonio Florida 12 2 Juan Cruz Sosa 33 de San José 8 3 Agustín Alonso Villa Teresa 3

Premio Cima

Pos Ciclista Club Puntos 1 Enrique Peculio Paysandú Lil 11 2 Nicolás Méndez Barrio Artigas 8 3 Juan Caorsi Armonía Fray Bentos 4

General sub 23