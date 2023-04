Tras participar en una fuga durante un largo tramo de la competencia en esta edición de la Vuelta Ciclista, en la que Sebastián Rodríguez también ganó el embalaje sprinter para seguir consolidando su liderazgo en la clasificación por la malla verde, el ciclista fraybentino llegó entre los escapados a la meta y le ganó el sprint final a Abraham Paredes, del Maní Zabala. En tercer lugar finalizó Diego González, del Náutico Boca del Cufré.

Paysandú será sede este martes de tarde de la segunda parte de la quinta etapa, una prueba contrarreloj que dará forma a la carrera, alterando posiciones y diferencias entre los aspirantes a la clasificación general.

Quinta etapa de la 78° Vuelta Ciclista del Uruguay, el 4 de abril. Foto: Alessandro Maradei

Los mismos de siempre

La fuga se abrió del pelotón luego del primer embalaje Cima, que otorgaba segundos de bonificación para la clasificación general y, por lo tanto, contó con las intenciones de disputarlo de los principales equipos del pelotón. Lo ganó finalmente Juan Martín Echeverría, del Paysandú LIL, entrando por delante de Nicolás Méndez (Barrio Artigas) y Enrique Peculio (Paysandú LIL), estos dos últimos en plena disputa del premio Cima que por ahora gana Peculio (ver clasificaciones).

El grupo que consiguió abrir más de dos minutos en algunos momentos de la etapa estuvo integrado por varios de los ciclistas que el lunes lo habían intentado, antes de la suspensión de la etapa. Los tres hombres del podio, y también Nahuel Soares de Lima, por nombrar simplemente a algunos de los que hicieron el desgaste para estar adelante.

“Hoy sabíamos que el Cima bonificado iba a ser complicado, porque la general está muy apretada y la gente lo sale a buscar. Después de ese, teníamos que salir a buscar el nuestro y teníamos que hacer fuga”, explicó Ramiro Vidal, director técnico del equipo floridense.

San Antonio tuvo dos representantes en el grupo de diez corredores. Uno de ellos fue Nahuel Soares de Lima, quien también intentó ganar hoy. “Desde el día dos ya empezamos a buscar, queríamos intentar ganar una etapa en alguna fuga. No se me venía dando y hoy se dio la fuga con el Seba, que es un gran compañero de equipo y de pelotón”, contó. “Lo intentamos hasta el final. Probé mis chances y cuando vi que el grupo iba a llegar a embalar, sabía que el Seba era más rápido que yo, entonces me la jugué por él y salió redondita”, reveló Soares de Lima, quien llevó a Rodríguez a rueda en los últimos kilómetros para que su compañero hiciera menos desgaste.

“La verdad es que estoy muy contento y muy agradecido con Nahuel, que fue artífice de este triunfo. Fue el que dejó todo en la ruta, y el triunfo es más de él que mío, que sólo tuve que definir”, recalcó el ganador de la etapa. Nahuel mostró su alegría: “Significa mucho para el San Antonio, para Seba y para mí también, que por más que no haya sido el que ganó, lo siento de esa manera”.

Juan Martín Echeverría, de Paysandú LIL, ganador del embalaje Premio CIMA, durante la quinta etapa, sobre la Ruta 24. Foto: Alessandro Maradei

Rodríguez está vestido de verde y hoy extendió su liderazgo al ganar el embalaje sprinter del día. Sobre la malla dijo: “La voy a defender hasta el último día. Esta es la pelea, la batalla, y me encanta que sea así. Es el gran objetivo, lo que hablamos todas las mañanas con Ramiro”.

Vidal confirmó eso: “Estamos buscando el premio Sprinter. A veces se piensa que es un premio que no tiene mucho valor, pero sí lo tiene por lo que cuesta llegar a los embalajes”.

El director deportivo del equipo recordó que en la llegada a Trinidad sus corredores Fernando Méndez y Sebastián Rodríguez habían estado cerca de llegar fugados. “El domingo le erramos, nos agarraron llegando. Hoy, casi casi, pero les dio para llegar”, comentó aliviado. “Cuando vos buscás y trabajás para eso, los resultados llegan aunque a veces le erres”, reflexionó.

La Vuelta Ciclista del Uruguay sigue su recorrido por las rutas del país y, luego de la fiesta que será la contrarreloj en la tarde de este martes, partirá rumbo a Tacuarembó el miércoles.

Clasificaciones de la 78ª Vuelta Ciclista del Uruguay

Etapa 5ª / Mercedes-Paysandú

Pos Ciclista Club 1 Sebastián Rodríguez San Antonio Florida 2 Abraham Paredes Maní Zabala (Argentina) 3 Diego González Náutico Boca del Cufré 4 Federico Clara Unión 33 5 Juan Cruz Sosa 33 de San José

General individual

Pos Ciclista Club Diferencia 1 Pablo Anchieri Náutico Boca del Cufré — 2 Roderyck Asconeguy Villa Teresa 0.02 3 Agustín Moreira CC Cerro Largo 0.05 4 André Gohr Unifunvic (Brasil) 0.07 5 Agustín Alonso Villa Teresa 0.08 6 Jorge Giacinti CC Cerro Largo 0.15 7 Ignacio Maldonado Unión 33 Vergara 0.16 8 Matías Presa CC Cerro Largo 0.23 9 Fernando Méndez San Antonio Florida 0.24 10 Juan Martín Echeverría Paysandú LIL 0.25

General por equipos

Pos Club Diferencia 1 CC Cerro Largo — 2 San Antonio Florida 0.08 3 Villa Teresa 0.09

Premio Sprinter

Pos Ciclista Club Puntos 1 Sebastián Rodríguez San Antonio Florida 12 2 Juan Cruz Sosa 33 de San José 8 3 Agustín Alonso Villa Teresa 3

Premio Cima

Pos Ciclista Club Puntos 1 Enrique Peculio Paysandú LIL 11 2 Nicolás Méndez Barrio Artigas 8 3 Juan Caorsi Armonía Fray Bentos 4

General sub 23