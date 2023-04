El Mundial sub 20 comenzará el próximo 20 de mayo y finalizará el 11 de junio. Todavía no está definido el lugar de la competencia tras el descarte de Indonesia como anfitrión por un conflicto político. Argentina, que no se clasificó a esta competencia, se postuló para organizarlo y es el candidato más sólido.

Mientras se define el lugar en el que se jugará el torneo, las selecciones comienzan a trabajar. En el caso de la celeste, este miércoles Marcelo Broli dio la lista de los 24 futbolistas del medio local convocados y a partir del próximo lunes comenzarán los entrenamientos en el Complejo Celeste, que serán de lunes a sábados.

Los jugadores que están disputando competencias internacionales con sus equipos y los que estén en el exterior se sumarán al plantel el viernes 21.

De los 24 seleccionados, las novedades son Santiago Homenchenko, de Peñarol, el arquero de Danubio Kevin Martínez, el delantero de River Joaquín Lavega y el delantero de Defensor -que ahora se sumó a Villarreal de España- Andrés Ferrari. Anteriormente ninguno de ellos había estado en el equipo de Broli. En el sentido opuesto, no podrá estar Renzo Sánchez, de Nacional, quien se perderá el Mundial tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha.

Los arqueros citados por Broli son Randall Rodríguez, de Peñarol; Facundo Machado, de Nacional; José Arbío, de River Plate; y Kevin Martínez, de Danubio.

Los defensas: Valentín Gauthier, de Juventud de Las Piedras; Sebastián Boselli, de Defensor Sporting; Mateo Antoni, de Liverpool; Mateo Ponte, de Danubio; Mathías de Ritis, de Peñarol; y Rodrigo Cabrera, de Defensor Sporting.

Los mediocampistas: Fabricio Díaz, de Liverpool; Rodrigo Chagas, de Nacional; Damián García, de Peñarol; Ignacio Sosa, de Fénix; Santiago Homenchenko, de Peñarol; y Franco González, de Danubio.

Y los delanteros: Juan Cruz de los Santos, de River Plate; Matías Abaldo, Anderson Duarte y Andrés Ferrari, de Defensor Sporting; Joaquín Lavega, de River Plate; Luciano Rodríguez, de Liverpool; Nicolás Siri, de Montevideo City Torque; y Emiliano Rodríguez, de Boston River.

La lista definitiva para la Copa del Mundo deberá ser de 21 futbolistas, en lugar de los 23 que estuvieron en el Sudamericano. Podrán ser convocados jugadores que no estuvieron en el torneo clasificatorio.