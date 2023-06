Rodrigo Chagas, de Uruguay, y Samuel Giovane, de Italia, durante el partido final de la Copa Mundial Sub 20, el 11 de junio, en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata, Argentina.

Este miércoles Nacional dio una conferencia de prensa en la que hablaron el entrenador Álvaro Gutiérrez y el jugador Diego Zabala.

El entrenador tricolor analizó que a su entender no le convenía parar -refiriéndose a la segunda fecha del Torneo Intermedio que se pospuso por la participación de la selección uruguaya sub 20 en el Mundial-, a pesar del tiempo extra que tuvo para trabajar y recuperar un poco más. “Hubiese preferido seguir con el envión y jugar la fecha. No se pudo dar, por una muy buena causa, y hoy estamos trabajando porque se nos vienen partidos difíciles”, expresó.

Guti no tiene a disposición a Sergio Rochet porque está concentrando con la selección mayor para el partido amistoso de esta noche ante Nicaragua, correspondiente a la Fecha FIFA de junio. En su lugar está trabajando Salvador Ichazo, quien según el DT “lo hizo de muy buena manera cuando le tocó entrar”.

Por otra parte, el entrenador albo se refirió a la baja de Francisco Ginella por lesión -se fracturó el maléolo-. Dijo que es “una lástima, justo cuando pensábamos que lo teníamos otra vez. Es un jugador de los que no abundan. No hay volantes mixtos de ese nivel. Veníamos llevándolo de a poco aunque es ansioso y siempre quiere estar. Estaba sintiéndose bien hasta que empezó a molestarle uno de los clavos que se hizo en la intervención. Le dimos un tiempo hasta que se sintió, y el otro día entró en muy buen nivel ante Inter”, expresó.

Consultado sobre la posibilidad de sumar a otro futbolista en su puesto, Gutiérrez respondió que según la filosofía del club “si no hay alguien de nivel que esté dentro de las posibilidades del club, no vamos a traer a nadie. Si está dentro de las posibilidades y mejora lo que hay, sí. Sabemos que de esas características están él y Thiago Helguera, que todavía es muy joven y no sabemos hasta cuánto puede desplegar todas sus condiciones. Estamos mirando muchos jugadores y estaremos supeditados a los que puedan irse”, alegó.

En otros temas, el entrenador bolsilludo habló del juvenil Rodrigo Chagas, que acaba de salir campeón con la sub 20. Confirmó que todavía no sabe si podrá tenerlo a disposición para el fin de semana. “Demostró buen nivel en el Mundial sub-20, ya está en el plantel de Primera División. Viendo sus rendimientos sabemos que puede estar más cerca. Les decía a los jugadores que tengo tanta suerte que estuve una semana con él y lo saqué campeón del mundo”, agregó entre risas.

Tanto Chagas como Thiago Helguera son los jugadores que tienen chances de jugar ante la ausencia de Ginella, en este sentido Gutiérrez confirmó que el artiguense campeón del mundo “tiene más probabilidades”, y agregó: “Anduvo muy bien de lateral y es un polifuncional a quien todo el mundo querría tener. Me encanta poner juveniles, pero tampoco es que tengan que jugar sólo por ser juveniles. Hay otros compañeros. Siempre digo que soy injusto porque el fútbol te lleva a eso. A veces juego con dos volantes y tengo seis que perfectamente podrían jugar”, explicó.

Guti también fue consultado por la posibilidad de que salga del club Emmanuel Gigliotti con destino a Independiente, como se informó desde Argentina -pese a que tiene contrato hasta diciembre-.“No es algo en lo que esté pensando en este momento”, dijo, aunque agregó que en su puesto “Nacional está bien”. “Tenemos al Colo [Juan Ignacio] Ramírez, que es el goleador del Campeonato Uruguayo, y a Bruno Damiani, que viene de marcar su primer gol”, dijo.

Por último, habló del próximo mercado de pases para el que Nacional está negociando por algunas altas. “Lamentablemente muchos estamos tanteando sin llegar a ser muy profundos porque no sabemos quién se puede ir. Si se va Camilo Cándido hay que traer a uno, pero no podemos avanzar en gastar parte del presupuesto si no tenemos la certeza de que se vaya”, confesó.

A su vez, fue consultado por las declaraciones de Diego Polenta, sobre su sueño de ganar la Copa Libertadores con Nacional. “Todos soñamos, yo también soñé una vez con ser campeón de América con la selección y lo logré. Sueño con ser campeón de América con Nacional, pero venís a tierra y es más fácil ser campeón con la selección que con Nacional”, finalizó.