La familia de Juan Ignacio Suárez, el hincha de Peñarol que falleció en el Campeón del Siglo tras haber quedado incrustado en una reja del estadio, emitió un comunicado dirigido a todas las familias e hinchas que concurrieron ese día, el pasado 13 de mayo, al duelo entre Peñarol y Wanderers y solicitaron su colaboración para esclarecer los hechos. Las versiones de algunos presentes afirman que la policía aplicó fuerza desmedida para bajar a Ignacio de las rejas, y que en ese momento se produjo el accidente que posteriormente desencadenó en su fallecimiento.

La familia solicita testimonios, videos o fotos. “Es de suma importancia poder seguir juntando información de ese penoso día para nosotros y poder defender la memoria de Juan Ignacio Suárez (Nacho), reconociendo claramente una equivocación de su parte, pero con un abuso policial que no era necesario”, dice el documento.

En ese sentido, la familia de Suárez afirma que en uno de los videos a los que pudo acceder, se puede ver que muchas personas estaban observando el hecho desde una de las escaleras por las que se accede a la segunda platea de la Tribuna Cataldi. Por ese motivo, plantean que podrían haber más archivos audiovisuales que ayuden a esclarecer la situación.

“También queremos aclarar que nuestro abogado no forma parte de Peñarol y la familia no tiene vínculo con ningún profesional ni técnico dependiente del mismo, como redactaron en varios comunicados que hicieron. Tampoco tenemos contacto con los testigos que se comunicaron con ellos para dar su versión de los hechos”, aclaran en el texto.

Por último, la familia pidió a todas las personas que se comuniquen directamente con ellos y agrega que su abogado Gastón Cambré “asegura que se puede hacer protección de testigos a todo aquel que tenga temor a represalias”.

El comunicado tiene la firma de Thalía Mello, la hermana del joven fallecido, otro de sus familiares, José De los Santos y Cambré.

Días atrás, el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, se manifestó sobre el hecho alegando que la causa “está parada en fiscalía y no avanza”. “Él lo único que quería es ver a Peñarol, no hizo nada malo, porque colarse no es nada malo. Cada 72 horas, religiosamente, y le pueden preguntar al abogado de la familia, le escribo para saber qué más puede hacer el club para ayudar, porque queremos que esa familia tenga paz”, dijo el mandatario mirasol en el programa radial partidario Padre y Decano. “Es crucial que la madre sepa qué pasó con su hijo, lo mismo que yo hubiese querido si pasaba algo con mi hijo. Justicia es saber qué pasó. Un hincha de Peñarol murió y hay una madre que quiere y merece saber qué pasó”, agregó Ruglio y aseguró que desde el club aportaron el testimonio de los socorristas, las cámaras que alcanzaron a capturar algo y los aportes de algunos testigos.

“Había un hincha de Peñarol que quería ver a su club. Queremos que se sepa qué pasó con ese gurí, para que esa madre y su familia tengan algo de tranquilidad”, finalizó.