Luego de vencer en la final del torneo preolímpico, disputado entre sábado y domingo en el estadio Charrúa, a la selección chilena por 12-5, los Teros 7’s consiguieron la clasificación a los Juegos Olímpicos de París 2024.

La actuación de Uruguay en el torneo fue excelente, venciendo a todos sus rivales, incluidas las dos victorias contra Chile, en fase regular y en la final. En el encuentro decisivo, abrió el marcador un try de James Mc Cubbin y luego el capitán Diego Ardao cerró la primera mitad con otro try para poner a los celestes 12-0.

En el inicio de la segunda parte, los Cóndores alcanzaron el descuento pero fallaron la conversión, dejando el resultado en las cifras definitivas: 12-5. Los últimos cinco minutos de juego fueron de pura entrega del equipo locatario, que buscó controlar la ovalada y defendió con vehemencia cada vez que Chile la consiguió. Un penal en favor de Chile derivó en un line (saque de costado) para la visita. El tiempo ya estaba cumplido y el público en las tribunas –incluyendo al presidente Luis Lacalle Pou– vivía con nerviosismo los instantes finales en los que Chile hacía lo posible por igualar las acciones. La reposición de los chilenos no fue buena, los Teros robaron la pelota y Ardao la mandó con el pie a la tribuna, para dar por terminado el juego y desatar el festejo en la gélida noche montevideana.

Del miedo al orgullo

Orgullo fue la palabra que se repitió entre los distintos jugadores y el entrenador. “Por el equipo”, dijo Ardao, “lo trabajamos y lo conseguimos”. El capitán agregó que sintió alivio tras terminar el encuentro. “Pasé nervios, ansiedad, miedo”, reconoció. “Ahora a disfrutar de todo este camino que nos va a tocar recorrer”, comentó en referencia al año de trabajo que tendrán por delante rumbo a París.

Los Teros luego de vencer a Chile este domingo, en el estadio Charrúa. Foto: Ernesto Ryan

“Venimos laburando hace mucho para esto”, dijo Giullermo Lijtenstein, luego de proclamarse también como orgulloso del equipo. “Después que vimos que Argentina se pudo meter directo y liberar esa plaza para Sudamérica, no la queríamos dejar pasar y se nos terminó dando”, explicó a la diaria minutos después del baño de champagne de los campeones. “Queríamos ser ese equipo, esa familia que pueda lograr el objetivo”, agregó, “por suerte se nos dio”.

La clasificación del equipo de rugby siete es un mojón importante para el deporte uruguayo, que vuelve a tener presencia en un deporte colectivo por primera vez desde 2012, cuando estuvo presente la selección de fútbol. En 100 años de historia olímpica, solamente fútbol, básquetbol y waterpolo han participado en disciplinas colectivas. Ahora se sumará el de la pelota ovalada. Además, la clasificación de los Teros, primeros clasificados uruguayos a París, asegura la presencia de 12 celestes en los JJOO, superando los 11 presentes en Tokio 2020. “Es histórico para nosotros, ya lo fue el Circuito Mundial y va a serlo jugar unas olimpíadas”, comentó al respecto Lijtenstein, uno de los que más años lleva jugando en esta selección. Además aseguró que van a dar pelea: “Vamos a estar a la altura sin ningún problema”, dijo. El capitán del equipo opinó que el objetivo va a ser “siempre una medalla, mínimo”, aunque matizó luego: “Veremos si se llega o no, pero hay que apuntar alto, hasta las estrellas”.

“Por lo que viene siendo este equipo, la realidad es que no tiene techo. Todo viene creciendo exponencialmente y creo que podemos llegar muy bien a los Juegos Olímpicos”, valoró Baltazar Amaya. También hizo referencia a la experiencia reciente en el Circuito Mundial, donde Uruguay compitió a buen nivel pero no pudo lograr la permanencia para la próxima temporada. “Fue muy duro haber quedado afuera en Londres”, admitió al respecto de la última etapa, cuando no alcanzaron la final por la permanencia. “Sabíamos que estábamos para competirle a cualquiera y por eso ahora queríamos y necesitábamos ganar esto, para demostrar que el equipo tras un tropezón, se volvió a levantar”, remarcó.

Consultado acerca de los próximos objetivos del equipo, en camino a París, Lijtenstein fue sincero: “Lo primero que me sale decirte es descansar”. Explicó que ha sido un año con mucha actividad. “Después del Circuito Mundial, llegamos y no tuvimos vacaciones”, contó. Fueron semanas de intensa preparación para este objetivo, ahora logrado. Cuando vuelvan a los entrenamientos, lo harán con la mira puesta en el segundo evento del ciclo olímpico, los Juegos Panamericanos de Santiago. En el primer evento, Asunción 2022, los celestes se quedaron con el bronce en los Juegos Sudamericanos. El camino sigue y ahora irán a pelear por una medalla a Chile, en octubre, con París como el gran objetivo de 2024.

Ivo Dugonjic, entrenador del equipo, se confesó “muy emocionado por todo lo que pasó”. Dijo que para él este camino con la selección fue “un desafío absolutamente increíble, súper exigente”, y aseguró que sus jugadores “se rompen el alma en todos lados”. Esos factores, dijo Dugonjic, alimentan sus ganas de seguir.

Los Teros luego de vencer a Chile este domingo, en el estadio Charrúa. Foto: Ernesto Ryan

En juego en el césped sintético del Charrúa había más que una clasificación a París. La continuidad del programa de rugby siete de la Unión de Rugby del Uruguay estaba en cuestión. Hacía falta asegurar la presencia en París para que los dirigentes tuviesen un objetivo claro por el cual poder salir a conseguir fondos. “Con la clasificación, podemos decir que se mantiene el programa de seven y todo lo que estos chicos están haciendo”, dijo el entrenador mientras sus jugadores se acercaban a levantar la copa. “Todo lo que se están esforzando, y el legado que están dejando, va mucho más allá de lo que pasa en la cancha”, opinó antes de acercarse a sus dirigidos para gritar entre todos “dale campeón”.

Las Teras cerraron el preolímpico con dos victorias en sexto lugar

“Fue divino jugar en el Charrúa”, dijo Antonella Verocai al finalizar el preolímpico que las uruguayas disputaron como locales. “El aliento de la gente es una cosa distinta y estuvo de más para nosotras”, remarcó. Las celestes nunca habían jugado partidos oficiales por Uruguay en el estadio que es su casa, donde entrenan todas las semanas.

“Teníamos unos cuantos objetivos pactados, algunos no se cumplieron”, explicó la jugadora luego de finalizar la participación. Las Teras soñaban con poder alcanzar el podio para seguir en carrera en la aspiración de clasificar a los JJOO. Era un objetivo muy ambicioso, que no se dio. Pese a eso, “replanteamos los objetivos automáticamente, y fuimos ajustando para tirar para adelante anímicamente”, explicó Verocai. “No empezamos bien, pero terminamos bien que es importante”, sentenció. De las dos victorias obtenidas, contra Perú y Colombia, la más importante fue la última. “Nos levantó mucho el ánimo y fue una imagen muy linda”, dijo Antonella. Uruguay quedó sexto, delante de Perú e igualado en puntos con Chile, selección frente a la que perdió un ajustado encuentro en el debut. La selección colombiana se ubicó en cuarto puesto, y los resultados demuestran que Uruguay dio pelea para estar en la cuarta colocación a nivel sudamericano. El podio queda todavía un poco más lejos.

Como balance, Verocai consideró que una competencia de esta magnitud le da visibilidad al rugby siete. “Es un deporte muy lindo de ver y mucha gente pudo acompañar desde las tribunas. Esperemos que eso se vea reflejado en los próximos meses, con chicas que se acerquen a todos los clubes y nos hagan crecer el campeonato, para que tengamos mejor competencia”, comentó. La actividad a nivel local es escasa y reclutar más jugadoras es uno de los desafíos que el rugby femenino enfrenta para tener mayor competitividad luego a nivel internacional.

Con la selección, el camino sigue. “El mes que viene tenemos los Juegos Odesur de playa, en Colombia”, comentó. Allí el deporte se reduce a cinco jugadoras por bando, pero el plantel será conformado por jugadoras que estuvieron en este preolímpico, para seguir sumando experiencia internacional.

Resultados del torneo masculino

Sábado

Brasil 36-7 Colombia

Chile 31-0 Paraguay

Uruguay 55-0 Perú

Brasil 5-36 Chile

Uruguay 52-0 Colombia

Paraguay 12-10 Perú

Colombia 26-7 Perú

Brasil 27-0 Paraguay

Chile 12-14 Uruguay

Baltazar Amaya, de Los teros este domingo, en el estadio Charrúa. Foto: Ernesto Ryan

Domingo

Colombia 17-14 Paraguay Uruguay 27-7 Brasil Chile 40-0 Perú Colombia 0-50 Chile Uruguay 43-7 Paraguay

Brasil 68-0 Perú Quinto puesto: Perú 26-24 Paraguay Tercer puesto: Brasil 19-14 Colombia (muerte súbita) Final: Uruguay 12-5 Chile

Resultados del torneo femenino

Sábado

Colombia 0-19 Argentina

Brasil 17-0 Perú

Chile 14-12 Uruguay

Brasil 17-5 Argentina

Chile 17-12 Perú

Uruguay 7-24 Paraguay

Colombia 34-7 Perú

Brasil 27-0 Paraguay

Argentina 52-0 Chile

Paraguay 14-14 Colombia

Perú 0-12 Uruguay

Domingo

Paraguay 14-12 Chile Argentina 43-0 Uruguay Colombia 22-0 Chile Perú 0-31 Argentina Brasil 48-0 Uruguay Paraguay 26-12 Perú Chile 7-45 Brasil Colombia 12-17 Uruguay Paraguay 7-31 Argentina Brasil 38-0 Colombia

Posiciones: Brasil, Argentina, Paraguay, Colombia, Chile, Uruguay, Perú.