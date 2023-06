El domingo, luego de finalizado el encuentro entre Racing y Cerro por la tercera fecha del Intermedio, un grupo de hinchas de Cerro agredió a parciales de Racing e hirió a una persona, que tuvo que ser trasladada al Hospital de Clínicas, donde le dieron varios puntos de sutura en la cabeza.

Tras los hechos, la dirigencia de Racing emitió un comunicado en el que repudiaron los incidentes y expresaron “solidaridad” y “entera disposición” con las personas agredidas. Además, manifestaron estar “contra todo tipo de violencia” y a favor de que el deporte sea para “confraternizar y hacer amigos”.

Por su parte, Cerro publicó en sus redes un comunicado en el que responsabiliza a dirigentes y jugadores de Racing, que se encontraban en la tribuna, de haber provocado los incidentes luego de ingresar al campo de juego sin autorización al finalizar el encuentro. Puntualmente se acusa al jugador de Racing Rodrigo Odriozola de haber roto el candado del portón que comunica la tribuna Brasil con la cancha, y califican de “incomprensible” la actitud de “allegados” del club. Además, responsabilizan al “grupo de exaltados” (haciendo referencia a jugadores y dirigentes de Racing) por los incidentes que sucedieron fuera del estadio Luis Tróccoli. “La única actitud indebida y violenta que todos lamentamos fue la protagonizada por el Sr. Rodrigo Odriozola y sus acompañantes allegados a Racing”, manifestaron en el documento.

la diaria dialogó con el presidente de Racing, Washington Lizandro, quien opinó que los hechos que relata el comunicado de Cerro “no autorizan de ninguna manera a darle una paliza a una hinchada a la salida”. “Es como que tú no me saludes y yo prenda fuego tu casa con tus padres adentro; una cosa no tiene que ver con la otra”, manifestó el dirigente. Además, argumentó que “se puede ver en las filmaciones del partido que el portón estaba abierto”, desmintiendo la versión de Cerro. “No es la primera vez que sucede, siempre que pierden hay algún problema”, declaró, y acusó a la Policía de no haber estado presente cuando sucedieron los hechos.