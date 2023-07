Bajo el lema “El lunes no entrenamos, el lunes nos manifestamos”, las futbolistas uruguayas se autoconvocaron a parar este lunes. El 100% de los equipos de la A y la B, además de varios planteles de divisionales juveniles –que por sí solas decidieron acompañar–, se reunirán en una convocatoria histórica. El objetivo es exigir el cumplimiento de los reglamentos y mejores condiciones. Si bien las jugadoras se reunirán en asamblea, invitan a quienes se quieran acercar a apoyarlas a que concurran a la sede de la Mutual ubicada en Rivera y Bulevar Artigas a partir de las 18.30.

Según explicaron las jugadoras a la diaria, la iniciativa surgió a partir de una serie de reclamos “por las condiciones que se nos prometen y que no se cumplen desde los clubes, y por el retroceso que tuvo la organización del campeonato por parte de la AUF”.

En el clásico entre Danubio y Defensor, correspondiente a la fecha 4 del Torneo Apertura, celebrado el 14 de mayo, comenzaron con “la sentada”, una manifestación que consiste en que las 22 futbolistas en cancha se sientan en el suelo por un minuto cuando se da el pitazo inicial, una movida que surgió a modo de protesta por inconvenientes internos sufridos por los planteles de Wanderers y Náutico, entre otros.

Luego decidieron juntarse referentes de algunos clubes en la Mutual para formular un documento que detalle las condiciones que creen “fundamentales, necesarias y básicas, para poder practicar el deporte y tener una competencia lo más profesional, seria y competitiva posible”.

Algunas fechas más tarde, las jugadoras organizaron un paro por la decisión de jugar sin público en el Estadio Charrúa –que tomó la gremial de árbitros por agresiones verbales sufridas en uno de los partidos–. “Fue una decisión que fue en contra de lo que veníamos haciendo, el Charrúa es el único escenario que se asemeja a lo profesional”, explicó Camila Friciello.

“En base a todo esto nos dimos cuenta de lo unidas que estamos y decidimos hacer esta asamblea para reunir a todas las futbolistas uruguayas a estar presentes, tener un intercambio presencial entre todas, construir este reclamo entre todas”, agregó la futbolista de Boston River.

Para Friciello, lo que va a suceder este lunes es “un antes y un después” en nuestro fútbol, porque es la primera vez en la historia que todas las mujeres jugadoras de fútbol están totalmente unidas con la intención de cambiar las cosas, con una idea clara y firme. “No vamos a dar pasos atrás, estamos convencidas de eso, como se viene dando, porque se dan enormes pasos hacia atrás”, sostuvo.

“Estamos hartas de la poca voluntad de las partes, de la brecha enorme que hay entre los varones y nosotras, cuando realmente le dedicamos el mismo tiempo y espacio al mismo deporte”, agregó.

Friciello, además, explicó que para que el fútbol femenino crezca, es necesario que se vea como una inversión y no como un gasto. “En el mundo el fútbol femenino demanda porque es visible a la sociedad, nosotras acá no somos visibles. No vamos a pedir sueldos, vamos a pedir condiciones y derechos y que se nos valore como lo que somos, deportistas, jugadoras de fútbol”, explicó la futbolista a la diaria.

Por último, dejaron en claro que aspiran a que la convocatoria sea masiva, que repercuta. “Que realmente se den cuenta que somos fuertes, que el fútbol femenino practicado por nosotras vale”, finalizó.

Con gran apoyo

La vicepresidenta del Sindicato Mundial de Futbolistas y directora de la Asociación Nacional de Jugadoras de Chile, Camila García, invitó a la convocatoria y la calificó como un hecho histórico. “Desde nuestra humilde experiencia en Chile, los cambios que hemos podido hacer en los últimos años solo han sido posibles por el respaldo y el volumen de apoyo de las jugadoras, por eso es importante que se informen, que inviten a sus compañeras y respalden a la Mutual en esta lucha”, sostuvo García en un video que se difundió a través de las redes de la Mutual.

“No tenemos tanta tradición en América Latina en gremialismo en el fútbol femenino, pero hoy en día estamos escribiendo esa historia y va a depender de ustedes, y de nosotras para generar cambios y hacer crecer el fútbol femenino en la región”, agregó.

A su vez, quedó a disposición de las jugadoras uruguayas y les recordó que no están solas en la lucha que están dando: “Nosotras también la estamos dando y otros países también, cuenten con nosotras”.

Finde sin fútbol

Este sábado, se suspendió toda la actividad del fútbol femenino por la muerte de José Fuentes.

La Mesa Ejecutiva del Fútbol Femenino de la Asociación Uruguaya de Fútbol comunicó la postergación de los encuentros del sábado 1º y el domingo 2 de julio con un correo electrónico que se envió a las partes implicadas: “Ante el fallecimiento del Presidente del Club Nacional de Football, Sr. José Fuentes, la Mesa Ejecutiva de Fútbol Femenino ha resuelto la suspensión y reprogramación de todos los encuentros que restan por disputarse”, firmado por la Mesa Ejecutiva y la Comisión del Fútbol Femenino.

Algunas jugadoras manifestaron su disconformidad con el hecho de que se suspendieron todos los partidos en todas las categorías, incluso cuando la etapa en el fútbol de varones no quedó suspendida en ninguna de sus divisionales.