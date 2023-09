Uruguay debutará en las Eliminatorias recibiendo a Chile en el Centenario a las 20.00 del viernes. Este martes fue el día en el que llegó el resto de futbolistas que faltaban al Complejo Celeste y Marcelo Bielsa los mandó a la cancha. Fue en el entrenamiento vespertino que el DT paró un equipo como primera idea para el enfrentamiento con los trasandinos.

No fueron 11 sino diez los futbolistas que eligió Bielsa: faltaron los goleros, quienes estaban haciendo sus trabajos. En este asunto, particularmente, el puesto parece que está entre Sergio Rochet y Franco Israel. En el campo, la primera alineación fue un 4-3-3: Nahitan Nández de lateral derecho, Joaquín Piquerez en la banda izquierda, Sebastián Cáceres y Matías Viña como centrales; en la mitad de la cancha estuvieron Manuel Ugarte, Federico Valverde y Nicolas de la Cruz; mientras que más adelante se movieron Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo.

Miércoles y jueves serán días clave para saber si el argentino ratifica estos nombres como titulares o si son otros. Todo hace pensar que Bielsa probará distintas opciones, como pueden ser Mathías Olivera en el lateral zurdo, Santiago Bueno en la zaga, Facundo Torres o Brian Rodríguez jugando de mediacancha para adelante.

“Siempre es hermoso venir a Uruguay y más a representar al país. Estoy muy contento de estar acá y con ganas de demostrar en la cancha”, dijo Manuel Ugarte en una conversación con la prensa en el aeropuerto de Carrasco. El futbolista del París Saint-Germain destacó la importancia que tiene para los jugadores que la gente siga a la selección, y valoró estar en la convocatoria: “Que me pidan es increíble y también una responsabilidad muy grande”, sostuvo.

Consultado por el intercambio con el entrenador previo al llamado, confirmó que fue en “varias charlas por Zoom”. “Me sorprendió lo bien que analiza el juego y lo mucho que sabe de mí. Es importante para aprender como jugador”, expresó sobre el DT.

A su vez, contó qué le pidió Bielsa que mejore: “aspectos de juego, cómo desmarcarse mejor. Eso es muy importante porque me queda para el futuro. Tengo 22 años y una larga carrera por delante”, manifestó.

Ugarte también habló sobre su llegada al PSG luego de su paso por el fútbol portugués. Al respecto, dijo que la adaptación “costó en las primeras semanas porque en el Sporting estaba muy cómodo y contento, e ir a una ciudad gigante como París lleva una adaptación”, pero que ahora se siente con mucha confianza “y eso se refleja en el campo”, destacando que su nuevo equipo “está entre los mejores del mundo por la calidad de los jugadores, por las individualidades y por el equipo que se está formando. Estoy muy contento porque es otro paso, un escalón que subo”.

Otro de los futbolistas que arribaron este martes fue Maxi Araújo, quien contó que está “tranquilo y feliz por poder llegar al Complejo [Celeste] a entrenar con los compañeros para conocerlos, disfrutar y aprender”.

El jugador del Toluca mexicano confesó que no sabe en qué posición jugará en estos partidos por Eliminatorias, pero cree que más de extremo, teniendo como referencia el segundo de los partidos amistosos, “y por lo que he venido hablando con Marcelo [Bielsa], que me quiere mucho más en la banda. Yo le dije que donde él me ponga está bien porque me adapto muy rápido”, sostuvo.

Consultado por la exigencia que supone trabajar con la selección, respondió que “cambia mucho entrenar con mi equipo a pasar a la selección, acá están todos los mejores de Uruguay, o la mayoría, va a cambiar la dinámica y ya competir”.