De cara al debut de Uruguay en las Eliminatorias Sudamericanas, este viernes a las 20.00 frente a Chile en el estadio Centenario, Edinson Cavani habló con Telemundo sobre su no convocatoria a la selección uruguaya. En ese marco, dijo que para él “la vida son etapas. Si el que toma la decisión siente o piensa que no estoy a la altura, está perfecto”, dijo el futbolista de Boca Juniors.

Al analizar el momento de su carrera en el que se encuentra, Cavani expresó que se siente bien anímicamente y en lo deportivo: “Lo disfruto, trato de mostrar cada domingo que estoy acá [en Argentina] para entregarme al máximo para este club”, dijo refiriéndose al conjunto xeneize.

El Matador fue autocrítico y analizó que ya no está en una etapa en la que pueda tener exigencias extremas: “No tengo 25 años, cuando jugaba tres partidos por semana; capaz no lo puedo hacer hoy, seguramente. Soy realista, entiendo un montón de cosas y así quiero vivir la vida, libre de preocupaciones”, agregó.

Por último, expresó que quiere “disfrutar la vida”, no “detenerse”, porque se trata de etapas. “Más allá de que me sienta bien, llegó una etapa en que por ahí me tengo que dedicar más a donde me toca estar hoy, que es acá [en Boca]. Las cosas por algo pasan y lo vivo de esa manera. No me quiero detener a dar vueltas de si está bien o mal, si está físicamente bien, ni nada de ir contra uno, contra otro, no me interesa”, finalizó.