Fue 0-0 entre Chile y Colombia en Santiago. Nadie pudo romper el cero pese a que hubo varias oportunidades. Los arqueros fueron figuras, sobre todo Camilo Vargas, el meta cafetero.

El negocio fue para Colombia porque sumar de visitante es bueno y, además, había ganado como local en la primera fecha. No serán seis puntos para estar en la cima, pero son cuatro e invicto. Además, el DT se lleva varios buenos rendimientos en ambas fechas. Así nos esperarán los colombianos, quienes nos recibirán en la tercera fecha.

Para Chile el sabor es amargo, más allá de que cambió la imagen que dejó en su presentación en Montevideo. Jugando como local la roja tuvo sus buenos ratos de protagonismo y no supo critalizarlo en goles. Ligó mal, porque dio una pelota en el palo, hizo un gol Guillermo Maripán que luego el VAR anuló por posición adelantada, y además chocó contra una enorme actuación del meta colombiano.

En Santiago el DT chileno, Eduardo Berizzo, contó con Alexis Sánchez, a quien reservó para no jugar en Montevideo por estar falto de fútbol. El argentino lo mandó desde el vamos a liderar el ataque, pero aquello que dijo antes de llegar al Centenario quedó evidenciado en el juego ante los colombianos: el delantero no está con la fineza que lo caracteriza. Prueba de ello fue un gol que erró prácticamente abajo del arco: tras desborde y pase de Ben Brereton, el histórico delantero no pudo abrir bien el pie para definir lo que hubiera sido el 1-0 (y fue peor, porque le pegó tan mal que el tiro era saque de arco si no la hubiera tocado el arquero colombiano).

Lo mejor para los colombianos fue el resultado. Siempre es bueno no perder cuando el rival te supera. Y eso fue lo que pasó, salvo por algunas intenciones que tuvo el bueno de Luis Díaz, por lo general solo contra el mundo en un equipo carente de generación ofensiva de calidad (aunque muy bueno con la pelota detenida y sus hombres altos).

Detalles

Estadio: Nacional (Santiago, Chile)

Árbitros: Jesús Valenzuela, Jorge Urrego y Tulio Moreno (venezolanos)

Chile (0): Bryan Cortés; Matías Catalán (72’ Juan Delgado), Gary Medel, Guillermo Maripán, Gabriel Suazo; Arturo Vidal (72’ Charles Aránguiz), Erick Pulgar, Rodrigo Echeverría; Diego Valdés; Ben Brereton (76’ Alexander Aravena) y Alexis Sánchez. Entrenador: Eduardo Berizzo.

Colombia (0): Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Yerry Mina (22’ Davinson Sánchez), Jhon Lucumí, Déiver Machado; Jefferson Lerma, Mateus Uribe; John Arias (72’ Juanfer Quintero), Jorge Carrascal (58´ James Rodríguez), Luis Díaz (72’ Luis Sinisterra); y Rafael Santos Borré (58’ Jhon Durán). Entrenador: Néstor Lorenzo.

Goles: no hubo.