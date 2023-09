Entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre habrá fútbol en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. La selección uruguaya integrará el grupo A junto a México, República Dominicana y Chile, mientras que el grupo B estará conformado por Brasil, Colombia, Estados Unidos y Honduras. Los dos primeros de cada serie avanzarán a las semifinales y los vencedores jugarán la final por la medalla de oro y los perdedores por la presea de bronce.

La nómina que eligió Diego Reyes, el asistente de Marcelo Bielsa que se encargará de dirigir a este combinado juvenil junto a Diego Ruso Pérez, incluye a los jugadores de Nacional Manuel Monzeglio, Facundo de León, Luciano Inverso y Rodrigo Chagas –que ya debutaron en primera división–, además de Facundo Machado y Paolo Calione; Joaquín Ferreira –el único futbolista de Peñarol que fue seleccionado–; Juan Cruz de los Santos, Joaquín Lavega, Faustino Barone, José Arbío y Matías Alfonso de River Plate; Martín Gianoli y Tiago Galletto, de Cerro Largo; Francisco Barrios y Emiliano Rodríguez, de Boston River; Edhard Greising y Lucas Carrizo, de Plaza Colonia; Ramiro Méndez, de La Luz; Sebastián Figueredo, de Wanderers; Renzo Orihuela, de Montevideo City Torque; Valentín Gauthier, de Juventud; Kevin Rolón, de Wanderers; y Dylan Nandín, de Cerro. El equipo comenzará a trabajar este martes en el Complejo Celeste.

En principio, la selección uruguaya había solicitado 14 futbolistas de Peñarol: Randall Rodríguez, Pedro Milans, Pablo López, Joaquín Ferreira, Valentín Rodríguez, Mathías de Ritis, Damián García, Ignacio Sosa, Santiago Homenchenko, Franco González, Matías Ferreira, Brian Mansilla, Matías Arezo y Bruno Betancor, pero el conjunto aurinegro manifestó que no cedería jugadores, algo que puede hacer porque no se trata de un torneo FIFA, por ende, el club puede elegir ceder o no a sus jugadores, pero luego los dirigentes cambiaron de opinión y pusieron a disposición a tres de sus fichas. Finalmente, un solo carbonero competirá con la selección, el lateral derecho de 20 años Joaquín Ferreira.

El domingo 22 de octubre será el primer día de partidos de fútbol masculino. Uruguay irá por su tercera medalla de oro en este torneo luego de haber conquistado el primer puesto en Caracas, en 1983, y en Toronto, en 2015.