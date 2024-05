Terminada la decimosegunda fecha del Torneo Apertura, la foto actual dice que Peñarol se mantiene como líder invicto de forma contundente y que, de ganar en la próxima etapa, será campeón. El aurinegro tiene siete puntos de diferencia con Nacional, su escolta, y ocho con Progreso, que le sigue al tricolor.

Etapa crucial

Luego de que Fénix diera el batacazo de la fecha superando 4-1 a Nacional, logrando su primera victoria de la temporada de forma avasallante y con el mérito de quitarle el invicto al tricolor nada más y nada menos que en el Gran Parque Central, Peñarol tenía que ganar para despegarse y lo logró. El aurinegro superó a Wanderers con un corto resultado de 1-0 y cumplió: siguió con su racha de oro y quedó muy cerca de levantar la copa.

La decimosegunda fecha del Apertura también fue muy importante para equipos que no están teniendo una buena temporada. Es el caso de Cerro, que superó 2-0 a Danubio en el estadio Luis Tróccoli y cosechó tres puntos muy valiosos para salir de la zona del descenso gracias a su segunda victoria en el torneo. La franja, por su parte, se mantiene con 13 por un presente irregular que compagina con su mala actuación a nivel internacional.

En el partido se lucieron el argentino Mariano Peralta Bauer, que abrió el marcador tras el tiro libre de Mathías Abero, y Pablo Lacoste, que puso el segundo tras un tiro de esquina de Peralta Bauer. La franja tuvo chances de descontar, pero no fue precisa y eso le costó muy caro. Todo lo contrario: si su rival no pudo aumentar la ventaja fue gracias a las buenas actuaciones de Mauro Goicoechea.

En otro de los partidos, Miramar Misiones y River Plate igualaron sin goles en el Parque Capurro. Ricardo Caruso Lombardi no pudo mejorar la realidad del conjunto cebrita, que está penúltimo con ocho puntos y un solo triunfo. El darsenero, por su parte, suma 13 unidades y acumula una racha negativa de resultados: no gana desde la séptima jornada.

El encuentro tuvo una jugada polémica que se dio a los 88’, cuando el brasileño Douglas Bittencourt convirtió tras una muy buena jugada individual dentro del área, pero el VAR confirmó la posición adelantada y la emoción quedó sin efecto. Tras el encuentro, el entrenador argentino se mostró muy ofuscado: “No se puede jugar más así. ¿Un pie adelantado? Las cosas que te hacen para que no ganes un partido, increíble. No hay un gol nuestro que no lo manden al VAR”, sostuvo el DT de los monitos en declaraciones con la televisión.

Otro de los equipos que cumplieron su objetivo en esta etapa fue Deportivo Maldonado, que superó 1-0 a Racing, el equipo que brilla en lo internacional y no puede hacer lo mismo en la competencia doméstica. Marco Ruben fue el artillero del conjunto fernandino que llegó a 14 puntos y cumplió con creces su meta de esta jornada, porque quedó a uno de su rival de turno.

Por la mínima

Por otro lado, y en otra cancha, Liverpool superó 2-1 a Cerro Largo en Belvedere con un doblete de Renzo Machado, uno de ellos de penal. De la misma forma había puesto la igualdad Hugo Silveira, hasta que el juvenil negriazul lo liquidó en la primera parte.

Los dirigidos por Emiliano Alfaro recuperaron ánimos luego de la brutal caída ante Palmeiras por Copa Libertadores y fueron efectivos. Empezó ganando Liverpool a los nueve, con Machado astuto para tocar el rebote que dio el arquero tras un tiro de Agustín Cayetano. A los 19’ cayó el empate, luego de que Gustavo Tejera indicara penal a favor de la visita cuando Luciano Cosentino fue derribado en el área por Ignacio Rodríguez; Silveira lo cambió por gol y el marcador quedó igualado.

Pero, cuando se iba la primera parte, apareció otra incidencia que terminó en gol, esta vez para los dueños de casa, por una mano de Mauro Estol; Machado tomó la responsabilidad de aprovechar la chance más clara para liquidar el asunto. Liverpool quedó en la séptima posición con 15, mientras que los arachanes están un escalón más arriba con 18.

En otro de los partidos del domingo, Boston River venció 1-0 a Rampla Juniors en el estadio Olímpico con gol de Juan Manuel Gutiérrez. El encuentro comenzó chato y sin construcciones ofensivas de ninguno de los equipos, a la vez que el mal estado de la cancha dificultaba el buen desplazamiento de los conjuntos. El marcador se abrió en el complemento cuando Gutiérrez hizo una buena jugada individual con la que le dio el triunfo a los dirigidos por Jadson Viera.

El mano a mano

Por último, en un partido cargado de emociones, Defensor goleó 4-1 a Progreso. Renzo Giampaoli a los 32’, Facundo Bernal a los 53’, Octavio Rivero a los 57’ y Lucas Agazzi a los 97’ marcaron los tantos de los de Martín Varini, mientras que en el gaucho descontó Franco López a los 83’.

Así, el violeta terminó de demostrar que quiere estar en la pelea del campeonato. A pesar del mal comienzo en el torneo, poco a poco Martín Varini pudo demostrar que tiene las herramientas para establecer su juego en la cancha y sacar adelante partidos con rivales de categoría.

.