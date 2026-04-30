Luego de las declaraciones del vicepresidente de Nacional, los negriazules hicieron un comunicado público donde rechazan que el club funcione como una sociedad anónima deportiva.

“Liverpool es una asociación civil, pero en los hechos es una SAD [Sociedades Anónima Deportiva] camuflada. Y no tiene nada de malo. Palma llevó a Liverpool a lugares donde nunca hubieran pensado estar y les va a construir un estadio. Pero funciona como una SAD”. Esas fueron las palabras de Flavio Perchman, vicepresidente de Nacional, entrevistado en el programa Convocados de la radio El Espectador Deportes. Las palabras no cayeron bien en el club de la Cuchilla, que reaccionó con una carta pública respondiendo con dureza a las declaraciones.

En el comunicado dirigido a la opinión pública, Liverpool sostiene que desde su fundación, el 15 de febrero de 1915, es una asociación civil sin fines de lucro sometida al marco legal uruguayo. El club subraya que sus dirigentes son hinchas honorarios, que no distribuye utilidades, no tiene accionistas y que todos los recursos se reinvierten en infraestructura, formación de juveniles y desarrollo deportivo. A partir de esa definición, sostiene que calificarlo como “SAD camuflada” es “una afirmación objetivamente falsa”, “un error jurídico elemental” y “una manifestación gravemente irresponsable”.

Para el consejo directivo de Liverpool, que es quien firma el comunicado, la comparación con un modelo de SAD no es neutra ni inocente. El club argumenta que asociarlo a una SAD implica, directa o indirectamente, suponer la existencia de fines lucrativos y posibles beneficios económicos personales para sus dirigentes, extremo que la institución rechaza de plano. En ese sentido, el comunicado advierte que no hay interpretación posible que permita sostener lo contrario “sin incurrir en desinformación o absoluta mala fe”.

A su vez, los negriazules reivindican su forma organizacional, de conducción y su crecimiento sin cambiar de naturaleza jurídica. En el comunicado se afirma que ha demostrado que se puede crecer institucionalmente, invertir en infraestructura de primer nivel, formar juveniles con estándares internacionales y competir deportivamente sin necesidad de convertirse en SAD ni tener fines de lucro. También remarca que sus autoridades son electas en actos eleccionarios bianuales y que la administración se ha caracterizado por la responsabilidad y transparencia.

Por último, el club expresa su preocupación por “ciertos periodistas deportivos” que han “sostenido reiteradamente” que la institución es una SAD, señalando que lo hacen “sin un mínimo análisis jurídico” y sin medir el daño institucional que generan. “Repetir afirmaciones falsas no las convierte en ciertas, las agrava”.

Comunicado público de Liverpool

Comunicado público de Liverpool

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