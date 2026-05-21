Copa Libertadores: Nacional empató y quedó eliminado

Williams Riveros y Anderson Santamaría, de Universitario, con Maximiliano Gómez, de Nacional, el 20 de mayo, por la fase de grupos de la Copa Libertadores, en el Gran Parque Central. Foto: Dante Fernández, AFP

En un partido cerrado y con un tiro al arco, el tricolor dejó pasar su chance: solo puede aspirar a meterse en el playoffs de la Sudamericana.

En la noche del Parque Central hubo más frío que fútbol, pocos grados, pero menos tiros al arco. Nacional empató 0-0 con Universitario de Perú por la penúltima fecha del grupo B de la Copa Libertadores y quedó último y sin chances de pasar a octavos de final. El tricolor volvió a mostrar dificultades de elaboración de juego y ofensivas, no pudo ganar ante su gente, que colmó la cancha, y en la última fecha ante Coquimbo Unido está obligado a ganar para intentar –dependiendo del resultado de Universitario ante Deportes Tolima– seguir en la Sudamericana.

1. Estudio y poco más

Nacional tenía que asumir la responsabilidad y la asumió. En el arranque del partido buscó la pelota para pensar y empezar por ahí. Presionó alto y eso hizo que consiguiera muy rápido ganar metros y ponerse cerca del arco peruano. Sin embargo, pese a que buscó abriendo la cancha con dos volantes casi de extremos más las subidas de los laterales, naufragó en el embudo defensivo del rival. Por eso, como la profundidad ofensiva escaseaba, en los primeros 20 minutos el tricolor intentó desde afuera del área. Agustín Dos Santos probó y se le fue por arriba del travesaño.

Dentro de ese marco, cuando el esquema parecía estar saliendo más allá de las nulas chances de gol, en Nacional se lesionó Lucas Rodríguez, su Pac-Man, el que la robaba para dar juego a los demás. Es laborioso el trabajo de Lucas y por eso le rinde al bolso. Pero debió irse por una dolencia muscular y eso pareció afectar anímicamente al equipo. Por él entró Luciano Boggio, también un trabajador de la mitad de la cancha, pero con otras características, más ofensivo, si se quiere. Eso, el hecho de la proyección y su mentalidad vertical, parecía una virtud para lo que buscaba Nacional, pero terminó sin serlo: el tricolor precisaba recuperarla (como lo estaba haciendo con Lucas Rodríguez).

Así y todo, en lo poco que pasó en los primeros 45 minutos, la única chance fue de Nacional. Pelota detenida preparada en el pizarrón, Dos Santos la centra, Maxi Silvera la toca (pelea) para Juan Cruz de los Santos, que sacó un tiro fuerte y rasante, buen tiro, si no fuera que cayó en las manos del arquero Manuel Vargas. Fue eso, no más. Después, el batallar en la mitad de la cancha, las defensas que se sobreponían sobre los ataques, Universitario apenas acercándose a Luis Mejía, el pitazo del final de los primeros 45 que hizo notar el frío.

2. Cancha abierta

¿Ganar? Diente López a la cancha, sustituyendo el lateral derecho. Así planteó Jorge Bava el segundo tiempo. Con vocación ofensiva, digamos. Desde lo táctico pero también, no menor, desde lo anímico. Como diciéndole a los suyos, al compás de las tribunas, “Vamos, muchachos. Hoy hay que ganar”.

Nacional abrió la cancha y Universitario se sintió más cómodo. El conjunto peruano empezó a encontrar espacios detrás de los laterales y hacia allí ponía pelotas (sobre todo cruzadas) para atacar. Hubo idas y vueltas. Cero prolijidad, todo ímpetu, pero idas y vueltas.

Entre el poco fútbol y el paso de los minutos, el nerviosismo en Nacional empezó a jugar su partido. La telaraña defensiva de la U hizo que el tricolor, como no podía entrar por abajo (ni por el medio ni por las puntas), empezó a sacar recetas a la olla. Muchas, casi todas, buscando que Maxi Gómez rescatara algo –para sí o para los demás– que se pareciera a una chance clara de gol.

Pavel Núñez, Gonzalo Carneiro, Tomás Verón Lupi. De lo que tenía, toda la artillería. Quizás debió entrar antes el argentino como para ayudar al pensamiento en la sala de máquinas, como para sacar fútbol elaborado y no llegar a los empellones. Porque con Carneiro y Núñez, sumados a Gómez y el Diente, se ganó en número de jugadores en ataque, pero no lograron romper el cero. Y para peor, Nacional quedó estiradísimo y hasta lo pudo perder en el tiro del final.

3. Gusto a nada

Nacional le dijo adiós a la Libertadores. Nunca se halló en un grupo que, a priori, parecía accesible.

Coquimbo Unido 10, Deportes Tolima 7, Universitario y Nacional 5. La semana que viene, el tricolor recibirá a los chilenos en el Parque Central. Por más que gane, cualquier resultado entre colombianos y peruanos lo deja afuera porque este año el desempate es por los resultados entre sí y los tricolores quedaron en desventaja en ambos casos. Lo que le quedará a Nacional es sumar 3 puntos para tratar de ser tercero y seguir en la Sudamericana.

Pero antes deberá (mejorar y) ganar. Sin eso, nada tendrá.