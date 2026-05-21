Copa Libertadores: Flamengo, Cerro Porteño y Liga de Quito sellaron su pase a octavos

Bruno Henrique, del Flamengo, durante el partido ante Estudiantes de La Plata, el 20 de mayo, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

La jornada de miércoles en la Copa Libertadores tuvo, como nota principal, una noche decepcionante para Nacional en el Gran Parque Central, pero la actividad de la copa se extendió con otros cinco partidos, entre los que se destacan el triunfo de Flamengo ante el Estudiantes del Cacique Medina, en el Maracaná, y el batacazo de Cerro Porteño, que le ganó a Palmeiras en Brasil, ambos resultados con jugadores uruguayos involucrados, para bien y para mal.

Error y disculpas de Fernando Muslera

Flamengo venció 1-0 a Estudiantes en Maracaná para quedarse con la punta del grupo A –que comparten con Independiente Medellín y el ya eliminado Cusco de Perú– y asegurarse su lugar en los octavos de final. Estudiantes, dirigido por Alexander Medina, quedó tercero un punto abajo del DIM, al que enfrentará en la última fecha como local en La Plata.

El único gol del partido lo hizo Pedro cuando promediaba el segundo tiempo. El 9 del mengão capturó una pelota que quedó suelta en el área tras una salida precipitada y fallida de Fernando Muslera, que quiso cortar con el pie y se la dejó servida al delantero.

Minutos después del gol de Flamengo se hizo la pausa de hidratación, esa instancia innovadora que podrá interferir en las dinámicas del partido, pero que produce un nuevo espectáculo adyacente, con los micrófonos espiando las charlas técnicas, por si el juego en sí mismo resulta insuficiente.

El arquero de la selección uruguaya llegó a la zona con un pedido de perdón a sus compañeros por la jugada del gol, lo que recibió la respuesta inmediata del Cacique: “¡Ey! ¿Qué perdón? ¡Las bolas! Nos salvaste mil veces. ¡Dejá de romper los huevos! Vamos a olvidarnos” le dijo.

En el pincha jugó como titular el nacionalizado uruguayo Tiago Palacios, que fue sustituido poco antes del final, cuando ingresó para jugar los últimos minutos el ex Nacional Gabriel Neves. Los uruguayos de Flamengo, sin Giorgian de Arrascaeta –lesionado, ya está en Uruguay con la selección–, entraron desde el banco. Nicolás de la Cruz sustituyó a Bruno Henrique para jugar los últimos 15, mientras que Guillermo Varela entró unos pocos minutos en lugar del autor del gol, Pedro.

Asistencia de Fabricio Domínguez para un triunfazo en Brasil

Cerro Porteño dio la nota este miércoles con una enorme victoria 1-0 ante Palmeiras de visita en Brasil, lo que lo deja como líder del grupo y ya clasificado a octavos. El verdão deberá esperar la última fecha para sellar su clasificación, cuando reciba a Junior de Barranquilla en el Allianz Arena de San Pablo.

El equipo paraguayo, que ahora dirige Ariel Holan, ganó con un gol de Pablo Vegetti al inicio del segundo tiempo, con una gran asistencia del uruguayo Fabricio Domínguez. El lateral de Cerro Porteño, que fue una de las figuras del equipo, robó en mitad de cancha y picó por la punta para recibir un pase profundo y mandar el centro de primera, perfecto, para que el delantero argentino definiera ante la salida del arquero. En Palmeiras, que perdió a Joaquín Piquerez por lesión, fue titular el volante de la celeste Emiliano Martínez, que jugó hasta los 70 para dejar su lugar al habilidoso Paulinho cuando el equipo iba a buscar el empate.

En los otros partidos de la jornada, Liga de Quito, con Gian Franco Allala como titular en la defensa, venció 2-0 a Lanús y selló su pasaje a octavos. El ex Liverpool Gonzalo Pérez estuvo en el banco del granate. También quedó como suplente Mauro Silveira en Junior, que dirige Alfredo Arias, y que se impuso 3-2 en Barranquilla a Sporting Cristal, donde Leandro Sosa fue titular. En Cusco, Independiente Medellín le ganó 3-2 al local para mantener intactas sus chances de avanzar, aunque para eso deberá evitar la derrota en su visita a Estudiantes.