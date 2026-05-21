Copa Sudamericana: buen triunfo de Boston River y Juventud va por el golpe ante Academia Puerto Cabello

Tras el muy buen triunfo de Montevideo City Torque el martes, Boston River encontró su primera victoria al derrotar 3-2 a O’Higgins como local, resultado que ya sabía que no le alcanzaría para seguir en carrera porque estaba eliminado, pero que le sirve anímicamente y, además, le reporta los nada despreciables 125.000 dólares que le corresponden por victoria. En paralelo, este jueves Juventud jugará por la quinta fecha ante Academia Puerto Cabello, en un grupo B de posiciones con diferencias mínima, donde tres puntos pueden transformarse en un salto decisivo en la lucha por la clasificación.

Ese sastre

Boston River cerró su participación como local en la Sudamericana. Lejos de tomarse el partido con O’Higgins en el Centenario como un simple trámite, el sastre jugó bien, con intensidad, encontró caminos al gol y goles y terminó consolidando un triunfo interesante. El 3-2 no modificó la tabla ni reescribió la historia del grupo, pero fue el mejor partido colectivo de Boston. Y con grandes individualidades, como la de Facundo Muñoa, que a los 20 puso el 1-0 en gran slalon, para definir de izquierda.

Esa ventaja le dio comodidad al sastre, que se replegó y empezó a sacar buenos contragolpes. Uno de ellos fue el 2-0 tras buena definición a la carrera de Yair González. El tercero cayó después de que los chilenos descontaran –por intermedio del uruguayo Thiago Vecino–: zapatazo desde afuera del área de Gastón Ramírez, que se le escapó entre las manos al arquero y la tuvo que ir a buscar adentro.

Juventud por la heroica

Con respecto a los uruguayos, ahora la atención se pondrá en Venezuela, donde Juventud visitará a Academia Puerto Cabello este jueves a las 19.00 de nuestros relojes. Para esta quinta fecha el panorama del grupo es de máxima paridad: Cienciano lidera con 7 puntos, Puerto Cabello lo sigue con 6, Juventud está con 5 y Atlético Mineiro cierra con 4. Para Juventud sumar —y, si es posible, ganar— puede significar pasar de convidado de piedra a protagonista en la lucha por la clasificación.

En el antecedente entre ambos, jugado en el Centenario, Juventud goleó 4-0, en lo que ha sido la única victoria en la copa. En la última fecha se enfrentará a Cienciano en la altura de Cuzco, equipo con el que en Montevideo empató; además, ya jugó los dos partidos ante Atlético Mineiro, cosechando una igualdad y una derrota. Los resultados vienen a colación, porque el sistema de desempate de este año es que se priorizará los resultados entre los igualados.