El martes fue un día intenso en los escritorios. Primero, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales se reunió con el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) al mediodia, luego de que los clubes les entregaran una propuesta que el gremio rechazó rotundamente. El resultado de esa reunión fue que la AUF se comprometió a asumir el rol de intermediario para destrabar el conflicto por el que se paró el fútbol el 7 de setiembre.

Tras el encuentro, Ignacio Alonso, presidente de la AUF, dijo a los medios que volverá a mediar por ver “el agotamiento de la instancia de esa negociación bipartita” y confirmó que estuvo “20 días monitoreando la negociación entre la Mutual y los clubes”.

Alonso dijo también que espera “la buena voluntad de las partes” y aseguró que “si no tenemos respuesta rápidamente, vamos a explorar otras fórmulas para llegar a la solución que trasladaremos oportunamente a la Mutual. Aspiramos a que, por una vía u otra, haya una fórmula para destrabar la situación”, a la vez que aseguró que ya no hay más margen para reuniones, comisiones, propuestas, idas y vueltas. “Entendemos que se ha dilatado en demasía, por lo que nuestra participación será muy ejecutiva y muy firme”, finalizó Alonso.

En la tarde, esa propuesta de la que habló Alonso fue trasladada por los dirigentes de la Mutual a los referentes de los equipos del fútbol profesional; también fue presentada la propuesta que los clubes le dieron a la Mutual ayer. Esta última, fue rechazada. Con respecto a la de AUF ideada hoy, el punto clave fue, como tanto lo ha pedido la Mutual, aumentar los salarios mínimos que tienen los jugadores de Segunda División, y para ello la AUF presentó una fórmula: hacerse cargo del dinero que falta para que los futbolistas de la B pasen a cobrar el 62.5% de lo que gana un salario mínimo de Primera División (hablando en plata, pasar de 22.000 a 29.000 pesos).

Los futbolistas reunidos vieron con buenos ojos la nueva. Mitchell Duarte, secretario de la Mutual, comentó a la salida de la reunión que le presentaron “la propuesta a los futbolistas y esta será trasladada a los planteles”. Una vez todos los planteles estén al tanto, la idea de la Mutual es resolver en una asamblea que se fijaría “para esta semana o para los primeros días de la que viene”.

La idea de la AUF es que el 7 y 8 de octubre haya fútbol. Consultado al respecto, Duarte dijo que “son optimistas porque están convencidos del trabajo” que están haciendo. “Pusimos todo de nosotros para solucionar esta problemática”, sintetizó.

En cuanto al levantamiento del paro, Duarte precisó que hay que “ser más cautos en las declaraciones en ese sentido, porque la decisión está en el ámbito que tiene que estar: los vestuarios”. “Creemos que los futbolistas van a poder tomar una buena decisión en beneficio del colectivo”, finalizó.

Otros puntos

La propuesta de la AUF incluyó tres puntos. Uno, lógicamente, el que, según el propio comunicado, “la Asociación Uruguaya de Fútbol asegura el pago de la diferencia entre el mínimo actual de los futbolistas de la Segunda Divisional Profesional y el 62,5% del salario mínimo de los futbolistas de Primera División Profesional (año 2023, 2024 y 2025), de acuerdo a la propuesta elevada en la Comisión de Estatuto en el mes de agosto del presente año. Dicha obligación de la AUF estará vigente hasta que el aumento del mínimo de la Segunda División Profesional sea incorporado al Estatuto del Jugador de Futbol Profesional”. Este punto también asegura que el contralor de esta situación será oportunamente acordado entre AUF, clubes y la Mutual.

El segundo punto habla de sobre el otorgamiento de licencias para clubes profesionales (Artículo 68.1 del Estatuto de AUF) “en un plazo no mayor de 45 días, incluyendo el contralor del pago del salario total de los futbolistas, lo cual será oportunamente aprobado por el Congreso”.

Por último, el tercer punto es para facultar al Ejecutivo de AUF para aumentar la cantidad de seguros con cargo para el pago de salarios mínimos a los clubes de Primera y Segunda División Profesional, “pasando a otorgar hasta un máximo de cuatro meses por tal concepto y por semestre o fase de competición, para la Segunda División Profesional; y tres meses para la Primera División Profesional”, disposición que entrará en vigencia el primero de enero de 2024.

En resumen, la Asamblea de la Mutual es quien laudará si esta propuesta es viable o no. Si la votan a favor, el paro se levantará. Si no, no.