Uruguay estará defendido por Mateo Sanguinetti (Peñarol Rugby), Matías Benítez (Peñarol Rugby), Facundo Gattas (Old Glory, Estados Unidos) para el pilar izquierdo; Germán Kessler (Provence Rugby, Francia), Guillermo Pujadas (Peñarol Rugby) para el pilar derecho; Ignacio Péculo (Peñarol Rugby), Diego Arbelo (Peñarol Rugby), Reinaldo Piussi (Peñarol Rugby) como hooker; a Ignacio Dotti (Peñarol Rugby), Manuel Leindekar (Bayonne, Francia), Felipe Aliaga (Peñarol Rugby) para la segunda línea; a los medio scrum Santiago Arata (Castres Olympique, Francia), Santiago Álvarez, Agustín Ormaechea (Niza, Francia); a los aperturas Felipe Etcheverry (Peñarol Rugby) y Felipe Berchesi (Dax, Francia); a los centros Andrés Vilaseca (Vannes, Francia), Felipe Arcos Pérez (Old Boys), Tomás Inciarte (Peñarol Rugby), Nicolás Freitas (Vannes, Francia); y a los wings Gastón Mieres (Peñarol Rugby), Baltazar Amaya (Old Boys), Juan Manuel Alonso (Peñarol Rugby), Rodrigo Silva (Peñarol Rugby), Bautista Basso (Old Boys) e Ignacio Facciolo (CTM Rugby).