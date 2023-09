Uruguay perdió 2-1 en su visita a Ecuador. Empezó ganando, pero entre las desconcentraciones y la poca generación de juego, terminó cayendo en Quito. Una de cal y una de arena para la selección de Marcelo Bielsa, que quedó con tres puntos en la tabla gracias a la victoria en la primera fecha ante Chile.

El técnico de la selección habló luego de finalizado el juego con Ecuador. Fue claro y contundente desde el arranque, cuando concluyó que “nos costó tener más dinámica. No ignoro las dificultades que presupone jugar en esta ciudad y si es que influyó, eso no se los puedo decir, pero sí vi claramente que el partido en el primer tiempo era muy accesible porque no era difícil defender, disponíamos de buenas pelotas para atacar y no conseguimos fluidez. En el segundo tiempo tuvimos más la pelota en campo rival, pero tampoco tuvimos claridad”.

Sobre los porqués de la caída, Bielsa no escondió que faltó juego aéreo, sobre todo para defender, una crítica que se le ha hecho al equipo desde la propia elección de los titulares. “Tenemos algunas ausencias que nos hubieran dado más solidez en el juego aéreo defensivo. De todas formas, lo que creo es que no puedo decirle cosas diferentes a las que comenté: en el primer tiempo era un partido muy accesible y no logramos que se viera de ese modo”, dijo al respecto. Además, comentó que en el segundo tiempo, cuando el resultado fue adverso, “los espacios se redujeron y no tuvimos fantasía para desnivelar y crear opciones de gol. Cuando dispusimos de espacios nos faltó dinámica y cuando se redujeron esos espacios nos faltó creatividad, desnivel y fantasía”.

Obviamente que Bielsa recibió una pregunta sobre la jugada del final, en la que el arquero Galíndez, luego de restar un córner, llegó por delante a Facundo Torres y se pidió penal, tanto por varios jugadores como por parte del cuerpo técnico: “Son reclamos por ver una jugada de manera más favorable para nosotros que la decisión del árbitro, pero esas son cosas sin trascendencia. El árbitro acierta y se equivoca; no nos perjudicó. No veo que el árbitro haya tenido ningún peso que desnivelara e influyera en el resultado, lo que sí, como estábamos a un gol de diferencia, hay algunas jugadas que las reclamamos; es natural producto de que el partido se iba y el empate no llegaba”, sostuvo el DT.