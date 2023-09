Entre el 23 de octubre y el 4 de noviembre habrá fútbol en los Juegos Panamericanos de Santiago de Chile. La selección uruguaya integrará el grupo A junto a México, República Dominicana y la selección local, mientras que el grupo B estará conformado por Brasil, Colombia, Estados Unidos y Honduras. Los dos primeros de cada serie avanzarán a las semifinales, los vencedores jugarán la final por la medalla de oro, mientras que los perdedores irán por la presea de bronce.

La nómina que eligió Diego Reyes, el asistente de Marcelo Bielsa que se encargará de dirigir a este combinado juvenil junto a Diego Ruso Perez, no fue fácil de conformar porque los clubes, al no ser un torneo organizado por la FIFA -depende del Comité Olímpico Internacional-, no tienen la obligación de ceder a sus jugadores citados. En ese sentido, la selección uruguaya solicitó 14 futbolistas de Peñarol: Randall Rodríguez, Pedro Milans, Pablo López, Joaquín Ferreira, Valentín Rodríguez, Mathías de Ritis, Damián García, Ignacio Sosa, Santiago Homenchenko, Franco González, Matías Ferreira, Brian Mansilla, Matías Arezo y Bruno Betancor, pero el conjunto aurinegro manifestó que no cedería jugadores, cosa que revieron después y terminó siendo citado el lateral derecho Ferreira.

Entre los nombres con cierta experiencia en Primera División están Manuel Monzeglio y Rodrigo Chagas (de Nacional), Juan Cruz de los Santos, Joaquín Lavega, Faustino Barone, José Arbío y Matías Alfonso (River Plate), Martín Gianoli y Tiago Galletto (Cerro Largo), Emiliano Rodríguez (Boston River), Edhard Greising (Plaza Colonia), Ramiro Méndez (La Luz), Renzo Orihuela (Montevideo City Torque), Valentín Gauthier (Juventud), Kevin Rolón (Wanderers) y Dylan Nandín (Cerro).

El equipo comenzará a trabajar este martes en el Complejo Celeste. Tendrá casi un mes de preparación, porque el domingo 22 de octubre será el primer día de partidos de fútbol masculino (el fixture no se ha fijado aún). Uruguay irá por su tercera medalla de oro en este torneo luego de haber conquistado el primer puesto en Caracas 1983 y Toronto 2015.