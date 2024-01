El Preolímpico sub 23, que dará a dos selecciones la clasificación para jugar el torneo de fútbol masculino en París 2024, ya empezó a jugarse. Sólo dos selecciones no debutaron en la primera fecha porque tuvieron libre: Brasil y Uruguay.

La celeste, dirigida por Marcelo Bielsa, saltará a la cancha el miércoles, cuando enfrente a Paraguay a las 17.00 de nuestros relojes, en el primer turno de la segunda fecha del grupo B, que también tendrá, a las 20.00, el choque entre Perú –el único que ganó en la primera etapa– y Argentina.

Las opciones para mirar el torneo, en particular a Uruguay, son varias. Lo más trascendente pasa por la oportunidad de ver a la celeste en la televisión abierta: TV Ciudad será la pantalla gratis de la sub 23. La opción sólo estará disponible para una de las señales de aire, el canal 6.1, pero no lo estará –por contrato– si se quiere sintonizar el canal de forma on line en cualquier dispositivo.

El canal público anunció que tendrá las transmisiones de todos los encuentros de la celeste. Empezando media hora antes de cada juego, TV Ciudad transmitirá Uruguay-Paraguay el miércoles, Uruguay-Chile el sábado 27 a las 20.00, el encuentro con Perú el martes 30 a las 17.00 y, en principio, el último partido del grupo B, que será ante Argentina el viernes 2 de febrero a las 20.00.

Si Uruguay se coloca entre los dos primeros de la serie, avanzará al cuadrangular final por las dos clasificaciones, desenlace que se jugará todos contra todos entre los dos del grupo A y los dos del B. Si eso sucede, obviamente TV Ciudad será la pantalla para ver los partidos.

Además, como es habitual, el campeonato se podrá ver en la televisión paga. El torneo está siendo transmitido íntegramente por DirecTV, que también tiene disponible su aplicación digital para emitir, DGO.

La misma opción corre para AUF TV, señal en la que, pagando 290 pesos, se puede ver la fecha del día. Por ejemplo, si el miércoles se decide por verlo en el canal de la Asociación Uruguaya de Fútbol, a las 17.00 verá el debut celeste y a las 20.00 podrá tener la chance de observar el enfrentamiento entre incaicos y argentinos. Esta situación corre para todas las fechas del certamen.

