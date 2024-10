Este martes hay tres partidos en Montevideo; de noche juegan Nacional y Plaza Colonia.

Empiezan los cuartos de final de la tercera edición de la Copa Uruguay y hay, entre los ocho que empiezan a dirimir los cuatro lugares de semifinalistas, sólo dos que repiten esta instancia en relación con la Copa 2023, de la que se jugaron sus cuartos de final en marzo de este año.

Se trata de Defensor Sporting, el único imbatido y que ha estado en todas las instancias finales de la historia, por haber sido campeón en las dos copas anteriores, y Torque, que en la copa pasada comenzó como equipo de la Primera División Profesional y llegó a la final como equipo de la B.

Sin embargo, hay otro dato de la secuencia histórica que eleva por su secuencia este período de ambos clubes en la Copa Uruguay, dado que violetas y celestes son los únicos clubes que han estado entre los mejores ocho en las tres ediciones de la Copa Uruguay. Esto ocurrió en 2022, con 76 participantes, en 2023, con 80, y en esta edición, con 58 participantes y no con 32 como se ha comunicado, dado que arrancó con una eliminatoria entre los equipos de la Copa Nacional de Clubes A 2024.

El otro que se destaca por haber estado dos de las tres veces entre los ocho mejores clubes de todos los estamentos del fútbol uruguayo es Plaza Colonia, que participó en esta instancia previa a las semifinales en 2022 y ahora repite.

A escondidas

Los días, y fundamentalmente los horarios, de los cuatro encuentros de cuartos de final, así como su escasa calificación en el mundo de la información de medios masivos nacionales, hacen que estas instancias fundamentales queden perdidas y, por lo tanto, implica una caída permanente y absoluta en la jerarquización de la copa.

Los cuartos de final comienzan con un partido este martes de mañana, a las 10.00 en el Paladino, entre dos instituciones que no juegan de locales allí, que no están consustanciadas con la barriada de La Teja, y que, por una larga interrupción en su historia compitiendo en la Asociación Uruguaya de Fútbol, no tienen una masa histórica de seguidores que han venido reconstruyendo muy lentamente, acompañadas por algunos éxitos en lo que va de este siglo.

Parece, pues, un desatino que se juegue un partido de pase a semifinales de una competencia un martes de mañana y lejos de cualquier seguidor de las instituciones que se enfrentan.

El partido, sin embargo, puede tener mucho para aportar en el enriquecimiento de la competición, fundamentalmente por el gran año que está haciendo Boston River, pero en la mañana de un martes y seguramente sin difusión televisiva, sólo quedará de él el testimonio directo de los deportistas, de alguna o algún periodista que llegue por ahí, y de algunos hinchas que matearán a sus anchas en las tribunas del Paladino.

Boston River llegó a estar entre los ocho mejores al derrotar 2-0 a Villa Española, mientras que los pioneros también le ganaron 2-0 a Juventud de Las Piedras.

Más de lo mismo

El segundo partido de cuartos de final que se jugará este martes 29 también tiene día, lugar y horario un poco a contramano de la debida exposición del producto: el cruce entre Torque y 18 de Julio de Fray Bentos se jugará en el Parque Capurro a las 15.00. Las circunstancias son similares a las del partido mañanero: una cancha ajena a los dos contendientes y una expectativa de presencia de público baja. Esto se debe a que Torque es un equipo creado en este siglo sin florecer en un barrio o una ciudad, o hijo de una circunstancia aglutinadora, por lo que no tiene aún muchos hinchas de forja propia; por el contrario. su rival, el popular 18 de Julio, muy representativo de muchísimos pobladores de Fray Bentos, juega en una jornada laboral a 310 kilómetros de su ciudad, lo que representa un problema para el traslado de sus numerosos seguidores –dinero, tiempo, ausencia de obligaciones laborales o estudiantiles– y seguramente también de algunos de sus deportistas.

Torque fue el último clasificado a cuartos de final al vencer en Montevideo a Río Negro de San José 4-1, mientras que 18 de Julio en Fray Bentos le había ganado 3-1 a Rincón de Carrasco.

Casi como debe ser

El tercer partido es el único que más o menos conecta con el paradigma de la competición del fútbol uruguayo: juegan Nacional y Plaza Colonia en el Parque Central a las 20.30, encuentro que será televisado por VTV Plus y Star Plus.

Los tricolores, que por la copa vienen de golear 4-0 a DFC, seguramente volverán a poner en la cancha un equipo alternativo con muchas figuras de las que no están empezando los partidos por el Clausura, pero que son determinantes en el marco de una buena promoción de juveniles. Plaza Colonia, que está en Segunda y pugna por la pelea por uno de los tres ascensos, también venía con la política de dar fútbol a quienes habitualmente no son titulares, pero ahora veremos qué sucede. El patablanca fue uno de los primeros clasificados al derrotar a Piriápolis 1-0 en la hora en Colonia.

El último de los partidos de esta fase será el jueves 31 de octubre en el Franzini cuando a las 20.30 Defensor reciba a Ferro Carril de Salto. El único campeón del torneo venció 1-0 la semana pasada a Racing en el Franzini, mientras que el carbonero salteño eliminó por penales a Melo Wanderers tras haber empatado 1-1.